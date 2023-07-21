Mobilya sektörü ‘uzak ülkelere’ açıldı

Aralarında Samsung gibi dev şirketlerin de bulunduğu 25 ithalatçı firma ile ikili görüşmelerin yanı sıra program kapsamında AKAMİB ile Kore Mobilya Endüstrisi Kooperatifleri Federasyonu (Korea Federation of Furniture Industry Cooperatives) arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler de yapıldı.

Türkiye ile Güney Kore karşılıklı ticareti geliştirmek için 2012’den bu yana yoğun çabalar gösterirken, iki ülke arasında “Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma”, “Mal Ticareti Anlaşması”, “Yatırım Anlaşması” ve “Hizmet Ticareti Anlaşması” gibi adımlarla ticaret hacminin gelişmesi hedeflendi.

Bunların neticesinde 2020'de Türkiye ve Güney Kore’nin ticaret hacmi 6,8 milyar dolar, 2021’de 8,6 milyar dolar, 2022 yılında 10 milyar dolar olurken bu yılın ilk yarısında ise 5 milyar doları buldu. AKAMİB heyetinin, Korea Federation of Furniture Industry Cooperatives ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçmesi ile bu ülkeye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatının artması bekleniyor. Sektör geçen yıl Güney Kore’ye yaptığı ihracatını yüzde 8,4 artırarak 8 milyon doların üzerine çıkardı. İhracatının 6 milyon dolarlık kısmını orman tali ürünleri oluşturdu.