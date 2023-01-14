Mustafa Gültepe: Her yıl 18-19 milyar dolar döviz kazandırıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyonun, katma değerli üretimi, 750 bine yaklaşan istihdamı, 21 milyar doları aşan ihracatı ile Türkiye için stratejik öneme sahip sektörler arasında yer aldığını belirterek, “Ülkemize her yıl 18-19 milyar dolar net döviz kazandırıyoruz” dedi.

TİM verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı, Aralık 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artarak 23 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Gültepe, küresel ekonomilerin 2023’e enerji krizi ve resesyon endişesi ile girdiğini aktararak, “Hazır giyim ve konfeksiyon, değişime en hızlı tepki veren sektörler. Pazarlardaki daralmadan ilk etkilenen sektörlerden biri olan hazır giyimin, 2023'ü 2022’nin üzerinde ihracatla kapatacağına inanıyorum” dedi.