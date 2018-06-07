Osmanbey tekstilcileri ihracatta 1.5 milyar dolar hedefini aşacak

07 Haziran 2018

Türkiye'de moda ve tekstil sektörünün kalbi olarak bilinen İstanbul Osmanbey'de ihracat hedefleri büyütüldü. Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ, sektörün 2019 yılına 1.5 milyar dolarlık ihracat hedefi ile hazırlandığını belirterek 4 Aralık'ta düzenlenecek olan Fashioist Gelinlik ve Abiye Fuarına büyük önem verdiklerini söyledi. OTİAD'ın geleneksel hale getirdiği sokak iftarlarında sektör temsilcilerine konuşan OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, Tekstil sektörünün ihracatın lokomotifi olduğunu söyledi. Yeni yönetimle birlikte 2018 ihracat hedeflerinin revize edilerek 1.5 milyar dolar hedefini aşması için yoğun bir kampanya yürüteceklerini belirten Kandağ, "Osmanbey bugünlere kolay gelmedi. Çeyrek asırlık üretim sürecinde edindiğimiz tecrübeye bugün gururla Türk Malı damgasını vuruyorsak, dünyanın en köklü moda devleriyle verdiğimiz amansız rekabetten elde ettiğimiz deneyimler var" dedi.



Fashionist ile yakaladıkları ivmeyi 2019'da ihracat rekorları ile taçlandırmak istiyor



Osmanbey’in hazır giyim ve tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübe, tasarım gücü ve üretim kalitesi bulunduğunu belirten Kandağ "Osmanbey, gerek yurt içi gerek yurt dışında haklı bir yer edinmiştir. OTİAD olarak Fashionist Fuarı öncesi ve sonrası yeni bir atılım heyecanı yakaladı. Bu moral Fashionist sonrası ihracat rakamlarına yansıyacak" diye konuştu. Başta tekstil ihracatına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin destek beklediklerini anlatan Kandağ, "3 günlük fuara bu yıl en az 15 bin kişilik profesyonel alıcının katılımını bekliyoruz. 1.5 milyar dolar olan ihracat rakamlarının 2 milyar dolar hedefine doğru ilerlemesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Yeni pazarlar açılma konusunda ciddi fırsatlar yakaladıklarını anlatan Kandağ, OTİAD Fashionist ile yakaladıkları ivmeyi 2019'da ihracat rekorları ile taçlandırmak istediklerini kaydetti.