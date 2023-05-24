"Sektörde bayrağı yukarı taşımak için mücadele ediyoruz"

Sercan SELÇUK

Küçükçalık Grubu, Türkiye'nin ve dünyanın lider tekstil üreticileri arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 bin kişiden oluşan uluslararası istihdama sahip Küçükçalık Grubu, Türkiye ve Mısır’daki toplam 400 bin m2 alanda iplik, dokuma, brode, boya, baskı ve hazır giyim fabrikalarında üretim yapıyor.

DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Küçükçalık Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Küçükçalık, dünyanın en büyük 5. tekstil üretici ve ihracatçısı konumundaki Türk tekstil sektörünün global pazarda etkisini artırmaya devam ettiğini ve firma olarak trendleri belirleme konusunda iddialı olduklarını ifade etti.

Tekstil sektörü çok geniş bir ekosistem

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2021 yılı sonuçlarına göre Türkiye’nin en büyük 292. büyük sanayi kuruluşu olan Küçükçalık Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Küçükçalık tekstil sektörünün geniş çaplı bir ekosistem olarak değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Tekstil sektöründe Türkiye’nin bulunduğu konuma temas eden Küçükçalık, “Tekstil sektörü ham madde temininden ürünün tüketiciye sunulacak düzeye getirilmesine kadar geçen süreç ele alındığında çok büyük çaplı bir ekosistemdir. Bu ekosistemde piyasaya global çerçeveden baktığımızda da sektörde Türkiye'nin başrol oyuncusu olduğu gerçeğini somut olarak görüyoruz. Bu çok önemli.

Bu ekosistem hakikaten böyle üç beş yılda meydana gelen bir durum değil. Uzun yılların birikimi, tecrübesi ve mücadelesi sonucu ülkemizi bu konuma getirmede önemli mücadeleler verdik. Türkiye tekstil sektöründe tırnaklarıyla kazıyarak bu noktalara geldi ve bayrağı yukarı taşıma adına mücadeleye devam ediyoruz’’ dedi.

Tekstil sektörünün ürün kalitesi ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi ile dünyada çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Yılmaz Küçükçalık, sektörde pazar dinamiklerinin de değiştiğini ifade etti. “Türk tekstil piyasası globalleşti ve bir bütün haline geldi.

Onun için bugün ihracatın malı, iç piyasanın malı diye bir ayrım kalmadı’’ diyen Küçükçalık, “Eskiden iç piyasaya ayrı bir koleksiyon dış piyasaya ayrı bir koleksiyon yapılırdı. Fakat günümüzde iç pazarın da talep kalitesi arttığı için iç ya da dış pazar ayrımı kalmadı.

Aslında Türkiye'nin gelir seviyesi arttıkça ihracatla iç piyasanın farkı ortada kalktı. Artık iç piyasadaki müşterinin de beklentileri en az yurt dışındaki talepler kadar nitelikli. Yerli müşteri talepleri de gelişti ve daha rafine bir hal aldı. Zevkli ve kaliteli iç Pazar talebi kurumların da dış piyasada gelişmesini sağladı’’ şeklinde konuştu.

Türkiye kaliteli üretimiyle öncü oluyor

Türkiye’de ev tekstili sektörünün dünya çapında haklı bir üne sahip olmasının en temel nedenini kalitenin oluşturduğunu vurgulayan Küçükçalık şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye kaliteli üretim şeklini benimsemesiyle dünyada öncü konumda yer alıyor. Dünyanın en kaliteli ipeklerini ve pamuklarını üreten ülkeler arasındaki Türkiye, diğer yandan ham maddedeki kaliteyi üretim tekniklerinde ve işçilikte de sürdürerek ortaya mükemmel ürün seçenekleri çıkarmayı başarıyor.

Dış piyasalardan soyutlanarak firmaların kendini geliştirmesi ne kadar imkânsızsa, iç piyasayı göz ardı ederek izlenecek bir strateji de firmalar açısından son derece yanlış olacaktır. Şuan tekstil sektöründe iç piyasanın gelişimi aslında dış piyasanın da gelişimine yol açıyor. Hem ihracatta hem iç piyasada üreticilerin gelişmesi lazım. Dünya çapında oyuncu olmanın da ana faktörünün bu bütünleştirici stratejiler ve kalite oluşturuyor.’’