Sektörün acil ve güçlü desteğe ihtiyacı var

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Sektördeki maliyet artışı çok yüksek, yurt dışı müşterilerini bırakın yerli zincirler bile üretim için Uzak Doğu ülkelerini tercih etmeye başladı” derken, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise “Güçlü destekler bulamazsak hem ihracat hem istihdam kaybı kapıda” diye konuştu.

Kapanan işletme 582, istihdam kaybı

153 bin Tekstil ve hazır giyim sektörünün 2018’den bu yana Türkiye ekonomisinde gelişmeler, stabil olmayan belirsizliklerden dolayı kan kaybettiğini vurgulayan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, sektördeki maliyet artışlarının önüne geçemediklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Temmuz 2022’den, Mayıs 2023 sonuna kadar tekstil ve hazır giyim sektöründe yaklaşık 153 bin kişinin işten çıkarıldığına dikkat çeken Öztürk, “Aynı dönemde tekstil sektöründe kapanan işletme sayısı da 582 oldu. Mayıs ayından günümüze kapama ve sektörden çıkmaların artması nedeniyle bu rakamların daha da yükseldiğini düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan finansa erişim zorluğu ve maliyetlerinin de arttığına vurgu yapan Öztürk, “Tekstil, hazır giyim, deri, deri konfeksiyon sektörleri toplamda yaklaşık 35 milyar dolar ihracata, iç tüketim ve bavul ticareti ile birlikte 110 milyar dolarlık hacme sahip. Önlem alınmazsa ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına çok büyük katkı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörü kan kaybetmeye devam edecek. Bu nedenle, üretim ve ihracatı merkeze alan, belirsizlikleri ortadan kaldıran, güven tazeleyen bir yeniden yapılanma programı ortaya konması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Toplu işten çıkarmalar başlayabilir”

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da özellikle finansa erişim ve teşvikler konusunda daha önce yaptığı açıklamalarını hatırlatarak sektörün ciddi teşviklere ihtiyacı olduğunu yineledi. Firmaların ayakta kalabilmesi için uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana ulaşmasının şart olduğuna vurgu yapan EGSD Başkanı Ertuğrul, “İhracat ve istihdam kaybımız uzun süredir devam ediyor. Ancak artık önlem alınamadığı takdirde firma kapanmaları ve toplu işten çıkarmalar başlayabilir” dedi.