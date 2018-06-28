"Tasarımla 33 milyar dolar ihracatı yakalayacağız"

28 Haziran 2018

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, tasarımın sağlayacağı katma değer ve yapacakları diğer çalışmalarla 33 milyar dolar ihracatı yakalayacaklarını ifade etti.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin iştiraklerinden ve alanında Türkiye’nin en iddialı eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2017-2018 döneminde mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Mezuniyet töreninde konuşan İHKİB Başkanı Gültepe, 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü konumunda bulunan hazır giyim endüstrisinin orta vadede 60 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu hatırlattı.

Hedefe ulaşabilmenin tek yolunun daha yüksek katma değerli ihracattan geçtiğini vurgulayan Gültepe, Türkiye’nin hazır giyimde ucuz ürün ihraç ederek hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

"Kilogram başına ihracatı 4 yılda 30 dolara çıkaracağız"

Gültepe, bu gerçekten hareketle geçen yıl hazırladıkları "Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi" ışığında oyun planılarını değiştirerek firmaların önüne tasarım odaklı, markalı ve inovatif üretim hedefi koyduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretimi artırma hedefi, geçen nisan ayında göreve başlar başlamaz hazırladığımız ‘Dört Dörtlük Eylem Planı’mızın da en önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Hazır giyimde halen 20 dolar olan kilogram başına ihracat gelirimizi 4 yıl içinde 30 dolara çıkarmayı öngörüyoruz. Sadece bu hedefi gerçekleştirdiğimizde tonaj olarak ihracatımızda hiç artış olmasa bile ülkemize 8,5-9 milyar dolar daha fazla döviz kazandırabiliriz. Tasarımın sağlayacağı katma değer ve yapacağımız diğer çalışmalarla 33 milyar dolar ihracatı yakalayacağız."

Mustafa Gültepe, İHKİB’in Türkiye’de tasarımın ve katma değerli üretimin önemini keşfeden ilk kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar 12 bin 632 mezun veren İMA’nın da moda sektörünün yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere 10 yıl önce kurulduğunu anlatan Gültepe, “Bugün diplomalarını alan genç kardeşlerimizin sektörümüzün katma değerli ihracattaki gücüne güç katacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Mezunların yüzde 14'ü kendi markalarına tasarım yapıyor"

İMA Direktörü Seda Lafçı ise akademinin Türkiye’nin en iddialı moda okullarının başında geldiğini ifade etti.

Mezunlarının yüzde 77’sinin sektörün çeşitli kademelerinde çalıştığını, yüzde 14’ünün ise kendi markaları altında tasarımlarını yaptıklarını aktaran Lafçı, “Burada araştırma ve deneysel yaklaşım, hepsinden önemlisi alanında uzman bir kadromuz var. Teorik bilgiyi moda sektörümüzün gerçekleriyle harmanlıyoruz ve gençlerimizi mesleki yeterlilikte üst seviye çıkarıp mezun ediyoruz." yorumunu yaptı.

Konuşmaların ardından İMA’dan bu yıl mezun olan 63 öğrenciye diplomaları İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.