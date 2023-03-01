TEKSİDER, sektöre ivme kazandıracak

Kenan SERTALP

Nermin Ceyhan, “Afet bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanması için nakdi ve ayni yardımlarımızın haricinde kalıcı destek sağlayabilmek adına değerlendirmeler yaptık ve depremzede kardeşlerimizin geçici konaklamaları için konteyner yardımında bulunduk. İnşallah yaraların sarılması için bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TEKSİDER’in tekstil ve konfeksiyon sektörünün iş dünyasındaki sesi olma amacıyla yola çıktığını anlatan Nermin Ceyhan, firmalar arası işbirliklerini güçlendirmek, sektörü dış piyasalarda tanıtmak, sektörel deneyimleri paylaşmak, mesleki gelişim çalışmaları yürütmek, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirmek, kalifiye eleman ihtiyacını gidermek, çeşitli fuarlar vasıtası ile sektörü tanıtmak gibi hedeflerinin mevcut olduğunu söyledi.

Ceyhan, “Bunların yanı sıra tekstil ve konfeksiyon sektörünün gelişimi için gereken her alanda projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Projelerimizi de kamu kurumları, üniversitelerimiz, akademik odalar, iş dünyası kuruluşları ve STK’larla işbirliği halinde hayata geçirmek istiyoruz. Tekstil ve konfeksiyon sektörü için geniş tabanlı bir sinerji oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi