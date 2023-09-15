Tekstil ihracatı ilk sekiz ayda yüzde 12 daraldı

Dahilde İşleme Rejimi'nde de sınırlamaya gidilmesi gerektiğini belirten Öksüz, piyasa dengesinin bozulmaması için uygulamanın Türkiye'de üretimi olmayan ürün grupları için kullanılması gerektiğine işaret etti.

“İthalatçı konumuna düştük”

Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nda sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öksüz, tekstil sektörünün uzun yıllar sonra 2022'de dış ticaret açığı vererek ithalatçı konuma düştüğünü; bu durumun üretim üzerinde risk oluşturduğunu söyledi. Tekstil sektörünün özellikle pamuk ipliği ürün grubunda ithalat baskısı ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Öksüz, "Türkiye’de pamuk ipliği ve kesik elyaf ipliği ilave gümrük vergilerinde en düşük korumaya sahip sektörler. Dolayısıyla pamuk ipliği ve kesik elyaf ipliğinde ilave gümrük vergilerinin en az yüzde 20 olacak şekilde yeniden güncellenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kapasite kullanımı yüzde 50’ye geriledi

Öksüz'ün verdiği bilgiye göre, iplik sektöründe tesislerin kapasite kullanım oranları yüzde 50 seviyelerine düşmüş durumda. Tekstil sektörü genelinde ise kapasite kullanım oranları yüzde 70 seviyelerinde olup dünyanın en büyük beşinci ihracatçısı konumundaki Türk tekstil sektörü, yılın ilk sekiz ayında küresel talepteki daralmanın da etkisiyle ihracatta yüzde 12 küçülme yaşadı. Tekstil ve hazırgiyim sektörleri toplamında ise daralma yüzde 8 olarak gerçekleşti.

DİR'e sınırlama talep edildi

Küresel çapta daralan talebin üreticileri ve ihracatçıları zorladığını belirten Öksüz, bu kapsamda Orta Vadeli Program’da da yer alan Dahilde İşleme Rejimi’nin yeniden değerlendirilmesi adımını önemli bulduklarını söyledi. Öksüz, "Dahilde İşleme Rejimi (DİR)Türkiye’de üretimi olmayan ürün grupları için kullanılmalı. Piyasa dengelerini bozacak şekilde kullanılmaması için Türkiye’de üretimi olan ürün gruplarında DİR uygulamasına sınırlama getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Öksüz, Ticaret Bakanlığı’ndan özellikle Gümrük Birliği ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) üzerinden gerçekleştirilen ticaret sapmalarını da iyi incelemelerini talep ettiklerini söyledi.