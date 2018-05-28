'Tekstil ve hazır giyim'den Almanya'ya çıkarma

28 Mayıs 2018

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türk moda ve tekstil endüstrisinin Avrupa Birliği ülkelerindeki algısını daha yukarıya taşımak için tanıtım atağı başlattı. Tanıtıma Almanya'dan başlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, TGSD Başkanı Hadi Karasu ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, proje çerçevesinde ilk ziyareti Almanya'ya gerçekleştirdi.

Alman Tekstil Moda Federasyonu Başkanı Ingeborg Neumann'ın davetlisi olarak gidilen Düsseldorf'ta, Rheieland Tekstil ve Hazır Giyim Derneği Başkanı Rolf Könis ve Kuzeybatı Almanya Tekstil ve Hazır Giyim Derneği Başkanı Dr. Wilfried Holtgrave’in aralarında bulunduğu sektör temsilcileri ve akademisyenlerle görüşen üç başkan, muhataplarına "siyasetle aramıza duvar örmek yerine ticaretle iş birliği köprüleri inşa edelim" çağrısında bulundu. Ziyaret sırasında Türkiye ile Almanya tekstil ve hazır giyim endüstrileri arasında iş birliğini öngören bir de protokol imzalandı.

Türk tarafı adına protokole imza atan Mustafa Gültepe, Hadi Karasu ve Ahmet Öksüz tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Türkiye için stratejik önemde olduğunun altını çizdi. Sektörün en büyük pazarı konumundaki AB'de son dönemde gelişen olumsuz Türkiye algısını kırmak için ziyareti planladıklarını bildiren Gültepe, Karasu ve Öksüz'ün ortak açıklamasında şu görüşlere verildi:

"Geçen yıl 25 milyar dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatımızın 16,2 milyar dolarlık bölümünü AB ülkelerine gerçekleştirdik. Almanya ise 3,7 milyar dolarlık pay ile tekstil ve hazır giyim ihracatımızda ilk sırada yer alıyor. Türk tekstil ve konfeksiyon sanayinin en büyük pazarı olan Almanya, aynı zamanda geleneksel ortağımız. Üretim altyapımızın ve ihracatımızın gelişiminde de Almanya'nın çok büyük katkısı bulunuyor. 1990'lı yıllarda Türk tekstil ve konfeksiyon sanayi ihracatının yüzde 50'sini Almanya'ya yapıyordu. Geride bıraktığımız 30 yılda ihracat pazarlarımız çeşitlenirken, Almanya'nın payı azaldı. Bu oran hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 18'e, tekstilde yüzde 5'e kadar geriledi. Oysa tekstil ve hazır giyim sektörleri için bu ülkede çok büyük potansiyel bulunuyor."

Açıklamada, pazar payını yeniden arttırmak ve iş birliği imkanlarını geliştirmek için gidilen Düsseldorf'ta Alman muhataplarla çok yararlı görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Muhataplara birinci ağızdan Türkiye'deki fırsatların anlatıldığı belirtilen açıklamada, "Ticaretimize siyasetin gölgesi düşmesin. Aramıza siyasetle duvar örmek yerine gelin ticaretle yeni iş birliği köprüleri inşa edelim. Daha çok iş birliği yapalım ve birlikte daha çok kazanalım' mesajı verdik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Gelecek Tekstil ve Hazır Giyimde" sloganı ile imzaladıkları protokol uyarınca sektörler arasında bilgi paylaşımı, Ar-Ge, yeni nesil gençlerin sektöre kazandırılması, öğrenci değişimi, mesleki eğitimin geliştirilmesi gibi konularda ortak projeler geliştirileceği, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için çalışılacağı, bu iş birliğinin uzun vadede sektörlere çok büyük katkısı olacağı aktarıldı.

İHKİB, TGSD ve İTHİB başkanlarının Almanya ile başlayan ülke ziyaretleri İspanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerle devam edecek.

Kaynak: AA