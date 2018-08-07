Tekstilci ihracatla sıkıntıyı bertaraf edecek

07 Ağustos 2018

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, artan maliyetlerin etkisiyle bu yıl iç piyasada bir miktar daralma öngördüklerini; ancak yükseliş trendindeki ihracatla sektörün bu sıkıntıyı bertaraf edeceğini söyledi.

Artan kur seviyelerinin maliyetleri yükselttiğini, ancak sektörün ihracatçı yapısı nedeniyle gelirlerini de artırdığını belirten Öksüz; sektörün 2018'i yüzde 9-10 artışla 11.5 milyar dolar civarı ihracatla tamamlamasını öngördüklerini söyledi.

Öksüz, ABD ile yaşanan gerginlikten ise şu aşamada tekstil sektöründe olumsuz bir etkilenme beklemediklerini ifade etti.

Düzenlediği değerlendirme toplantısında konuşan Öksüz, tekstil sektörünün son 12 aydaki 10.6 milyar dolarlık ihracat ile son 4 yılın rekorunu kırdığını belirterek, "Son 12 ay içerisinde 200'den fazla ülkeye 10.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki döneme göre yüzde 7.3'lük artış yakaladık. Mevcut pazarlarımızda ihracatımızı artırdığımız gibi hayata geçirdiğimiz projelerle yeni pazarlara açılmaya başladığımız bir 12 ay oldu. 2018 sonuna kadar ihracatımız bu seviyede artmaya devam ederse tekstil ve hammaddeleri sektöründe ihracat rekoruna ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Yılsonu için 11.5 milyar dolarlık ihracat beklentileri olduğunu ifade eden Öksüz, bunun önceki yıla göre yüzde 9-10 civarı artışa işaret ettiğini söyledi.

Öksüz'ün verdiği bilgiye göre, sektör ihracatının yarısını Avrupa Birliği'ne gerçekleştiriyor.

ABD ile yaşanan gerginliğin sektör ihracatını nasıl etkileyeceği ile ilgili bir soru üzerine ise Öksüz, gelişmelerin şu aşamada sektöre olumsuz bir etkisini öngörmediklerini belirterek, "Sektör olarak bu konuda endişeli değiliz" dedi.

Öksüz'ün verdiği bilgiye göre, tekstil ve hammaddeleri sektörünün bu yılın ilk 7 ayında ABD'ye ihracatı yüzde 5.3 artışla 343 milyon olarak gerçekleşti. Öksüz, ayrıca birçok ABD'li firmanın Uzakdoğu'da üretimi bulunması nedeniyle ABD'den alınan siparişlerin Uzakdoğu ülkelerine gönderildiğini ve ihracatın bu ülkelere yapılmış gibi göründüğünü belirterek, "Malı başka ülkeye gönderdiğimiz için kayıtlarımızda ABD'ye ihracat gibi görünmüyor. O nedenle bu rakamı çarpı iki olarak değerlendirebiliriz" dedi.

ABD ve Türkiye'nin birbirlerine yönelik olarak bazı ürünlere gümrük vergisi uygulama kararlarının ardından, ABD yönetimi Türkiye'nin ABD piyasalarına gümrüksüz erişimine imkan veren düzenlemeyi değerlendirmeye aldı. GSP'de yapılan gözden geçirmeden 1.66 milyar dolar tutarında ürünün etkilenebileceği ifade edildi. Ancak tekstil, söz konusu düzenlemeden etkileneceği belirtilen sektörler arasında yer almıyor.

İç piyasada daralma bekleniyor

İhracattaki olumlu görünüme karşın, artan maliyetler nedeniyle iç piyasada ise daralma yaşanabileceğnii ifade eden Öksüz, "Maliyet artışları söz konusu ve o fiyatlar iç piyasada maalesef talep görmüyor. İnsanların belli bir alım gücü var. Bundan dolayı iç piyasada bir daralma bekliyoruz" dedi. Öksüz ne kadarlık daralma yaşanabileceğine ilişkin bir bilgi ise vermedi.

BOTAŞ'ın geçtiğimiz günlerde elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 49.5 zam yapması üretim maliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Öksüz'ün verdiği bilgiye göre, enerji maliyetleri tekstil ve hammaddeleri sektöründe toplam maliyetlerin yaklaşık yüzde 15-20'sini oluştururken; doğalgaz ve elektriğe yapılan son zamların sektörün toplam maliyetlerini yüzde 3-5 yukarı çekmesi öngörülüyor.

Diğer yandan, dolar/TL'deki yükseliş de, hammadde girdisinin bir kısmı döviz cinsi olan sektördeki maliyetleri yukarı çekiyor.

Öksüz, "Oynak kurlarla, genelde de yükselen kurlarla pozisyon almaya çalışıyoruz. İhracatçı sektör olmamız nedeniyle kur bizleri daha az etkiledi. Ama iç piyasada daha çok zorlanıyoruz" dedi ve ekledi:

"TL ile çok uzun vadeli satışlar artık mümkün olmamakta. Ortalamada yüzde 50 dövizle girdisi olan bir sektör bunu yapamıyor. Ya risk alarak 1-2 ay gibi kısa vadelerle fiyat verebiliyoruz ya da müşteriye 6-7 ay tanıyıp ama döviz ödemeli istiyoruz. Mecburen iç piyasada bir daralma yaşanacak."

Dolar/TL dün illikit piyasada 5.4250 ile tarihi zirveyi gördükten sonra saat 1533'te 5.30 seviyesinde bulunuyor.

Öksüz, "Daha çok ihracata yönelerek bu sıkıntıyı (iç piyasadaki daralma) bertaraf ederiz. Sektörün dış satışı içeriye göre biraz daha artacak" dedi.

Öksüz iç pazar büyüklüğü ile ilgili olarak ise; tekstil ve hammaddeleri sektörünün hazırgiyim sektörüne de ürün verdiğini, bu nedenle iç piyasayı "tekstil artı hazırgiyim" sektörü olarak değerlendirdiklerini belirterek; bu iki pazarın toplam büyüklüğünün 30 milyar dolar seviyelerinde olduğunun tahmin edildiğini belirtti.