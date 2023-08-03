Tekstilciler, ABD’ye çıkarma yaptı

New York’ta eş zamanlı düzenlenen Premiere Vision New York ve Functional Fabric Fuarları’na katılan Türk firmaları, tasarım, moda ve trend gücünü bir kez daha gösterdi.

Premiere Vision’da 50 Türk firması yer aldı

Moda ve tekstil sektöründeki son trendlerin ve yenilikçi ürünlerin sergilendiği prestijli bir platform olan Premiere Vision New York Fuarı, 18-19 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar, etkinlik boyunca elde ettikleri deneyimlerle projelerine yön verme ve iş birliklerini güçlendirme fırsatı yakaladı. Bu yıl 45’incisi düzenlenen fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ve 50 Türk firma katılım gösterdi.

Bu etkinlikler rekabeti destekleyecek

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Moda ve tekstil dünyasında yeni ufuklar açan Premiere Vision New York ve eş zamanlı düzenlenen Functional Fabric Fuarları, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Ülkemizin tekstil ve hazır giyim sektöründeki gücünü bir kez daha kanıtlayan Türk katılımcılar, global pazarda önemli bir rol üstlendiğini gözler önüne serdi. Gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, sektördeki gelişimi ve rekabeti destekleyecektir” diye konuştu