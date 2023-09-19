Tekstilciler işçi ücretleri için destek bekliyor

Müjde DEMİR

Tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı yapan şirketler, pandemi etkisi ve akabinde tüm dünya tedariki ve lojistiğini derinden etkileyen Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle 2022 yılını temkinli geçirdi. 2023 yılında ise artan maliyetlerle zorlaşan üretim, öngörülemeyen döviz kuru ve alım gücündeki azalmanın yanı sıra tekstil kapasite kullanım oranlarında yüzde 70’e varan düşüş, Mersin genelindeki tekstil firmalarını da olumsuz etkiledi.

Özellikle döviz kurlarında yaşanan istikrarsızlık ile birlikte girdi maliyetlerinde yaşanan yükselmenin, birçok firmayı zor durumda bıraktığını söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Sanayi Komite Başkanı Sencer Doğruyol, pazar çeşitliliğine sahip olan firmaların, ürünlerini satma konusunda sorunları olmadığını fakat artan işçi maliyetlerinden dolayı Mersin genelindeki tekstil atölyelerinde yüzde 50’ye yakın işçi çıkarımlarının gerçekleştiğini söyledi. Doğruyol, “Mersin Serbest Bölgesi’nde şu anda 50’ye yakın tekstil atölyesi var.

Tekstil atölyelerinde toplamda 8 bin kişi çalışıyor. İşçi maliyetlerinin artışından dolayı, bölgedeki firmaların birçoğu Uzak Doğu ülkelerine yatırım yapmak istiyor. Uzak Doğu ülkelerinde işçi maliyetleri buranın dörtte bir fiyatına denk geliyor. Yatırımlarımızın dış ülkelere kaymaması için hükümetten her asgari ücret artışında ücret ve sigorta arasındaki farkın hükümet tarafından karşılamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa alternatif pazarlara yöneldi

Üçkardeşler Tekstil sahibi Mehmet Gökhan da, girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklı tekstil sektörünün zor günlerden geçtiğini, Türkiye’deki üretim maliyetlerinin artmasıyla Avrupa ülkelerinin Türkiye dışındaki ülkelere yöneldiğini söyledi.

2022 yılına oranla bu yıl perakende satışlarda yüzde 30 artış yaşanmasına rağmen kâr oranlarının düştüğünü, bankalardaki krediye erişimin zorlaştığını ve taksitlendirmelerde de kısıtlamaların gündemde olduğunu dile getiren Gökhan, eleman sıkıntısının tekstil sektöründe yoğun olarak görüldüğüne dikkat çekerek, “Kalifiye eleman sıkıntısı yasayan tekstil atölyeleri ve fabrikaları müşterisine cevap verme noktasında sıkıntı yaşar hale geldiği bir dönemdeyiz.

Ne yazık ki birçok tekstil atölyeleri mevcut personeliyle istenilen sayıda ürün çıkartamıyor ve kalifiye eleman bulamamaktan yakınıyor. Bu noktada nitelikli teknik elemanlar için meslek liseleri sektörümüz için büyük önem taşıyor. İstihdam açığını dolduramadığı için maalesef eksik kapasite ile çalışmak zorunda olan işletmelerimiz bulunuyor. Verilen eğitimlerde sektörle yakın iş birliği oldukça önemli. Nitelikli çalışana ulaşma noktasında sektörlerimiz güçlük çekiyor” dedi.