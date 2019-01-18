Türk tekstilinin rüzgarı New York’ta esti

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bu yıl 38. kez düzenlenen Amerika’nın en önemli tekstil fuarı olarak bilinen Premiere Vision New York Fuarı’na UTİB, 14. kez milli katılım organizasyonu düzenledi. 15-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen fuarda, Türk tekstil sektörü, 2018 yılında ihracatını yüzde 7 artırdığı ABD’de, pazar payını artırmanın yanı sıra başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarına tekstil sektörünün global pazardaki güçlü imajını tanıttı. Fuara 29 firmayla katılan Türk tekstil sektörü fuarda, kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerini sergiledi.

Premiere Vision New York Fuarı’nın Türk tekstil sektörünün güç birliğine sahne olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Türk tekstil sektörü Türk ekonomisinin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturuyor. Üretim ve ihracatta öncü olma özelliği bulunan sektörümüz, AB ülkelerinin 2. en büyük, dünyanın ise Çin, ABD, Almanya gibi ülkelerin başı çektiği sıralamada 7’inci en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. Örme, dokuma kumaş, teknik tekstilde global pazarın tercihi halinde bulunan sektörümüzde, dünyanın dört bir yanında bulunan 193 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünya ev tekstili pazarından yüzde 4.5 civarında pay alan Türk ev tekstili dünyanın dördüncü en büyük ev tekstili ihracatçısı konumundadır. Havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden birisiyiz. Yeni pazar arayışında hız kesmeyen sektörümüz için Premiere Vision Fuarı büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Türk tekstili üretim yapısı ile dünyada söz sahibi”

“Türk tekstil ve hazır giyimi artık sadece maliyete dayalı olarak gelişmekte olan ülkeler grubundaki rakipleriyle değil aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim için yatırım bütçeleri çok yüksek olan gelişmiş ülkelerle de rekabet ediyor diye konuşan Engin, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim yapısı ile dünyada en fazla söz sahibi olduğu sektörlerden olduğunu belirtti. Pınar Taşdelen Engin, sektörün ürün kalitesiyle de küresel pazarda en rekabetçi ülkeler arasında yer aldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ve Amerika gibi rekabetin çok yoğun olduğu doygun ve yükselen pazarlara da sektörümüz başarıyla ihracat yapıyor. Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisi ülkeleri arasında olmayı başardık. Sektörümüz gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacak. Hem tasarım ve moda hem de teknik tekstiller alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“AB’nin 2'nci en büyük tedarikçi ülkesiyiz”

AB’nin dünyanın en büyük tüketici pazarı olarak öne çıktığını ve Türk tekstilinin bu pazarda Çin’in ardından ikinci tedarikçi ülke konumunda olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın diğer önemli tekstil ve hazır giyim tüketicisi ABD’de ise Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ihracatının payı ise tekstilde yüzde 3,1 ve hazır giyimde yüzde 1. ABD’nin en büyük beş tekstil tedarikçisi Çin, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Hindistan ve Meksika olarak sıralanıyor. Biz 10. Sırada yer alıyoruz ve ilk etapta ilk 5 tedarikçi ülke konumunda olmamız gerekiyor. Sektörümüzdeki Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmişlik düşünüldüğünde bu pazarda hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza inanıyorum.”

“Dünyanın 7’nci en büyük pamuk üreticisiyiz”

Pınar Taşdelen Engin, UTİB’in 2018 yılını 1.3 milyar dolar civarı ihracatla tamamladığı bilgisini vererek, “Dünya toplam tekstil ihracatı 250 milyar dolar civarında. Türkiye geneli tekstil ihracatı da ise yaklaşık 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk tekstil sektörü, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyadaki pazar payını her geçen gün büyütmeye devam ediyor. Buna paralel olarak da önümüzdeki yıllarda bu rakamlarda ciddi yükselişler olacağını düşünüyoruz” dedi. Türkiye’nin dünyada 7. büyük pamuk üreticisi olduğunu da hatırlatan Taşdelen Engin şunları söyledi: “Tekstilin önemli hammaddelerinden pamuk, dünyanın her yerinde yetişmiyor. Türkiye, pamukta uygun yetişme şartlarına sahip olmasıyla da dünya açısından önem taşıyan ülkeler arasında yer alıyor.”

Dünyada tekstil sanayisinin yeniden trend olduğunu hatırlatan Taşdelen Engin, “Tekstil ve hazır giyim Türkiye’nin en güçlü sektörü. Türk tekstili de trendleri ile dünyada takip edilen bir sektör. Bunu Türkiye’de düzenlediğimiz fuarlarımızda da görüyoruz. Türk tekstil fuarları dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde düzenlediğimiz tekstil fuarlarında ciddi ticaret hacimleri oluşuyor. İhracatımıza da büyük katkı sunan bu fuarlar aracılığıyla sektörde sağladığımız katma değerli üretiminde etkisi olarak bugün ihracat birim değerimizi 8 dolar civarına ulaştırdık” dedi.

Fuarda Türkiye’nin hem kültürel hem de sanatsal değerlerinin başta ABD’li profesyonel alıcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleri ile buluşturulduğunu belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Dünya tekstil sektörü, UTİB standında yer alan trend alanı ile Türk katılımcıların en gözde kumaşlarını yakından görme ve inceleme imkanı buldu. Türk kumaşları özel bir tasarım ile fuar alanında sergilendi ve çok beğenildi” diye konuştu.