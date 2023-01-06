Türkiye, daralmanın kazananı olabilir
Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, Türk hazır giyim sektörünün Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa’da resesyon, enerji krizi ve küresel daralma kıskacına rağmen 2022 yılını 21,2 milyar dolar ihracat rekoruyla tamamladığını belirtti.
2023’e hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni bir rekor hedefiyle yola çıktığını ifade etti. Aydın, 2022'nin son 3 ayında söz konusu daralmanın etkilerini gördüklerini aktararak, "2023'ün ikinci yarısından itibaren ihracatımızın artacağını öngörüyoruz. Biliyoruz ki her krizin bir kazananı olur, biz de yeni pazarlara yönelerek krizi fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Türkiye, doğru hamlelerle küresel daralmanın kazananı olabilir. Bu yıl sektör olarak en az 25 milyar dolar civarında ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.