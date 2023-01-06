Türkiye, daralmanın kazananı olabilir

2023’e hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni bir rekor hedefiyle yola çıktığını ifade etti. Aydın, 2022'nin son 3 ayında söz konusu daralmanın etkilerini gördüklerini aktararak, "2023'ün ikinci yarısından itibaren ihracatımızın artacağını öngörüyoruz. Biliyoruz ki her krizin bir kazananı olur, biz de yeni pazarlara yönelerek krizi fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Türkiye, doğru hamlelerle küresel daralmanın kazananı olabilir. Bu yıl sektör olarak en az 25 milyar dolar civarında ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.