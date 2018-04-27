UTİB: Daha fazla ihracat için dünyayı dolaşacağız

27 Nisan 2018

BURSA - UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk ev tekstili sektörünün son zamanlarda yaptığı yatırımlarla, toplam 2.7 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını belirterek, “Dünya pazarındaki yüzde 4.5 olan payımızı artırmak için başta fuarlar olmak üzere tüm dünyayı adım adım dolaşacağız” dedi.

Ev tekstili sektörünün tüm yeniliklerinin sergilendiği ve alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan 24. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), 24 Nisan günü CNR Expo’da kapılarını açtı. Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 800 firma ve 2 bin markanın katıldığı fuar, ziyaretçi akınına uğradı. UTİB üyesi firmaların da yoğun katılım gösterdiği fuarı değerlendiren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye ev tekstili alanında dünyanın ikinci büyük fuarına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın önemli alıcılarının geldiği bu fuar, sektör ihracatını artırmak için iyi bir fırsat” dedi. Türk ev tekstili sektörünün son zamanlarda büyük yatırımlar yaptığını kaydeden Engin, “Sektörün ihracatı 2017 yılı sonu itibariyle 2.7 milyar doları aştı. Yaklaşık 66 milyar dolarlık dünya pazarındaki payımız da yüzde 4.5 seviyelerinde. 2015 ve 2016’nın tüm dünyada duraklama ve daralma döneminde olması haliyle bizim rakamlarımızı da etkiledi. Neyse ki 2017 yılında dünyada bir toparlanma süreci yaşandı. Dünya ticaretinde ortalama yüzde 10’luk bir artış söz konusu. Bu durum 2018 için bize ümit veriyor. 2018 için ihracatta 3 milyar doları aşmak mümkün. Hedefimiz dünya pazarındaki payımızı daha çok artırmak” diye konuştu

Sırada İtalya, Rusya ve Çin fuarları var

Türkiye’nin ev ve mekan tekstili denilince ilk akla gelen ülkelerden olduğuna dikkat çeken UTİB Başkanı Engin, şunları söyledi. “Üretim kalitesi, Ar-Ge ve İnovasyon konusunda dünyadaki rakiplerimizden fazlamız bile var. Markalaşma yolunda da büyük adımlar attık. Şimdi yapacağımız daha çok pazara ulaşmak. Başta fuarlar olmak üzere, tüm dünyayı kapı kapı dolaşacağız. Daha çok KOBİ’nin ihracatla tanışması, markalaşması ve büyümesi için UTİB olarak yaptığımız ticaret heyetleri ve UR-Ge projelerini artıracağız. 800 firmanın bulunduğu EVTEKS fuarına UTİB üyesi 229 firma ile katıldık. Hemen ardından 2-4 Mayıs tarihleri arasında İtalya Como’da düzenlenen Proposte’de International Observatory fuarına katılacağız. Ardından Rusya ve Çin fuarlarına katılacağız. Başta hedef pazarlar olmak üzere, kalitemizi gösterebileceğimiz her yerde olacağız.”