Temu Türkiye’de yerel temsilcilik açıyor

Temu, Türkiye’de yerel temsilcilik kurma sürecini başlattı. Şirket, temmuz sonuna kadar yasal kuruluş sürecini tamamlamayı planlıyor.

Temu’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesi olarak yerel temsilcilik kurma sürecindeyiz. Faaliyetlerimizi, başta veri yönetimi olmak üzere tüm yerel yasal düzenlemelere tam uyum içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, daha önce Temu yetkilileri ile mayıs ayında bir toplantı gerçekleştirmiş, şirketin 1 Nisan 2024'te yürürlüğe giren “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” kapsamında mevzuata uyum sağlaması gerektiğini hatırlatmıştı.

Toplantıda, Temu temsilcileri de mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda hazırlık içerisinde olduklarını ve taahhütlerine bağlı kaldıklarını belirtmişti. Temsilcilik süreciyle birlikte şirketin Türkiye’deki hukuki varlığı da resmileşecek.