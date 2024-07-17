TEPAV: Perakende güveni haziranda iyileşme kaydetti

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 174. sayısı yayımlandı.

Buna göre, TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 puanlık, bir önceki aya göre ise 3,9 puanlık artışla -8,0 puan değerini alarak perakende güveni haziran ayında da negatif seyrini korudu.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Haziran 2024’te yüzde 62,1’den yüzde 58,8’e gerilerken önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 35,3’ten yüzde 38’e yükseldi. Ayrıca, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı yüzde 66,7 oldu.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler iyimser

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Haziran 2024’te -29,5 puan değerini alarak Mayıs 2024’e göre 2,6 puan artarken Haziran 2023’e göre 29,6 puan arttı. Haziran 2024’te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 24,5’i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 51,3 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 24,2 oldu.

En fazla artış “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektöründe oldu

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Haziran 2024’te, geçen yılın aynı dönemine göre “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “motorlu taşıtlar” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

Perakende güveni en fazla Batı Marmara’da yükseldi

Perakende güvenine bölgeler bazında bakıldığında, Haziran 2024’te Batı Marmara, Batı Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken Ege, Doğu Karadeniz, Ortadoğu Anadolu, İstanbul, Batı Anadolu, Akdeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.