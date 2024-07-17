Maliyetler metal sektörünün rekabet gücünü azaltıyor

Tuğba BİRGÜL

Eskişehir Sanayi Oda­sı (ESO) Yönetim Kuru­lu Başkan Yardımcısı ve Düşlersan Metal Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Düş, Eskişe­hir’in sanayi sektörü dinamikleri içerisinde yer alan metal şekil­lendirme ve plastik enjeksiyon sektörüne dair bilgiler paylaştı. Sektörün çeşitli zorluklarla kar­şı karşıya kaldığını belirten Düş, sektörde teknoloji, ekonomi, çevresel düzenlemeler ve işgücü gibi farklı alanlarda sorunların yoğunlaştığına dikkat çekti.

Metal şekillendirme ve plastik enjeksiyon sektörünün Eskişehir sanayisinde önemli yer tutuğu­nu ifade eden Düş, “Rekabet gücü yüksek sektörlerimiz arasında yer alan bu iki alan teknolojik ilerle­meler ve sürdürülebilirlik konu­sunda şehrimizde öncü rol oynu­yor. Her iki sektör de otomasyon, akıllı üretim sistemleri ve yenilik­çi malzemeler kullanarak verim­lilikleri artıyor ve çevresel etkileri azalıyor. Küresel pazar dinamik­leri, bu sektörlerdeki rekabeti ve yenilikçiliği teşvik ediyor” dedi.

Sektörün en önemli sorunu enerji maliyetleri

Her iki sektörün de gelecek­te önemli büyüme ve gelişme po­tansiyeline sahip olduğu söyleyen Düş, bu iki sektörün desteklenme­si ile Eskişehir’de orta yüksek tek­noloji yoğunluklu sanayilerin ge­lişimine katkı sunacağına değin­di.

Metal şekillendirme ve plastik enjeksiyon sektörlerinin, çeşit­li zorluklarla karşı karşıya kaldı­ğından da bahseden Düş, teknolo­ji, ekonomi, çevresel düzenleme­ler ve işgücü gibi farklı alanlarda sorunların yoğunlaştığına vurgu yaparak, “Sektörel sıkıntıların ba­şında hammadde fiyat dalgalan­maları geliyor. Metal fiyatları, kü­resel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle değişkenlik gösterebi­liyor.

Bu durum, üretim maliyet­lerini öngörmeyi zorlaştırıyor ve kâr marjlarını etkiliyor. Ener­ji maliyetleri ise karşımıza çıkan önemli bir sorun. Metal şekillen­dirme süreçleri yüksek enerji tü­ketir. Enerji maliyetlerindeki ar­tış, üretim maliyetlerini artırıyor ve sektörde rekabet gücünü azal­tıyor. Diğer yandan teknolojik ya­tırımların yüksek maliyeti, çevre­sel düzenlemeler, işgücü eksikliği ve nitelikli işgücü bulma zorluğu sektörün aşması gerek durumlar­dan” diye konuştu.

Eskişehir Model Fabrika dijital dönüşümün merkez üssü oldu

Eskişehir Model Fabrika’nın, Eskişehir ve bölgesindeki sanayinin dijital dönüşümünü desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla kurulan eğitim ve danışmanlık merkezlerinden biri olduğunu anlatan ve Eskişehir Model Fabrika Koordinatörlüğünü de üstlenen Fatih Düş, “Eskişehir Model Fabrika, işletmelere yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunarak, sanayimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Odamızın büyük katkıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın iş birliğiyle kurulan merkez, sanayimizde verimliliği artırmak amacıyla hizmet sunuyor” dedi. Eskişehir Model Fabrika’nın; yalın üretim eğitimleri, dijital dönüşüm danışmanlığı, verimlilik artırma projeleri, sürekli eğitim programları, iş birlikleri ve projeler ürettiğine dikkat çeken Düş, “Sanayide verimlilik ve dijital dönüşümün merkez üssü olan Eskişehir Model Fabrika sanayicilerimizi bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Firmaların teknolojik yatırımlar yapması, sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmesi ve nitelikli işgücünü çekmek için eğitim ve geliştirme programlarına yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Düş, “Çevresel düzenlemelere uyum sağlamak ve küresel rekabette ayakta kalabilmek için yenilikçi ve verimli üretim yöntemleri benimsemek burada önemli hale geliyor. Devletimizim bu konuda atacağı adımlar ve sektöre özel uygulanacak teşviklerde önemli bir yol alıcı olacaktır. Ancak sektörel gelişme için var olan yapıları da iyi değerlendirmek gerek. Eskişehir Model Fabrika bu noktada sanayicilerimizin yanında” dedi.