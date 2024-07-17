Maliyetler metal sektörünün rekabet gücünü azaltıyor
ESO Başkan Yardımcısı ve Düşlersan Metal Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Düş, Eskişehir’in öne çıkan metal şekillendirme ve plastik enjeksiyon sektörünü değerlendirdi. Fatih Düş, sektörün en önemli sorunlarının hammadde fiyat dalgalanmaları ve enerji maliyetleri olduğunu kaydetti.
Tuğba BİRGÜL
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Düşlersan Metal Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Düş, Eskişehir’in sanayi sektörü dinamikleri içerisinde yer alan metal şekillendirme ve plastik enjeksiyon sektörüne dair bilgiler paylaştı. Sektörün çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Düş, sektörde teknoloji, ekonomi, çevresel düzenlemeler ve işgücü gibi farklı alanlarda sorunların yoğunlaştığına dikkat çekti.
Metal şekillendirme ve plastik enjeksiyon sektörünün Eskişehir sanayisinde önemli yer tutuğunu ifade eden Düş, “Rekabet gücü yüksek sektörlerimiz arasında yer alan bu iki alan teknolojik ilerlemeler ve sürdürülebilirlik konusunda şehrimizde öncü rol oynuyor. Her iki sektör de otomasyon, akıllı üretim sistemleri ve yenilikçi malzemeler kullanarak verimlilikleri artıyor ve çevresel etkileri azalıyor. Küresel pazar dinamikleri, bu sektörlerdeki rekabeti ve yenilikçiliği teşvik ediyor” dedi.
Sektörün en önemli sorunu enerji maliyetleri
Her iki sektörün de gelecekte önemli büyüme ve gelişme potansiyeline sahip olduğu söyleyen Düş, bu iki sektörün desteklenmesi ile Eskişehir’de orta yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin gelişimine katkı sunacağına değindi.
Metal şekillendirme ve plastik enjeksiyon sektörlerinin, çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığından da bahseden Düş, teknoloji, ekonomi, çevresel düzenlemeler ve işgücü gibi farklı alanlarda sorunların yoğunlaştığına vurgu yaparak, “Sektörel sıkıntıların başında hammadde fiyat dalgalanmaları geliyor. Metal fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor.
Bu durum, üretim maliyetlerini öngörmeyi zorlaştırıyor ve kâr marjlarını etkiliyor. Enerji maliyetleri ise karşımıza çıkan önemli bir sorun. Metal şekillendirme süreçleri yüksek enerji tüketir. Enerji maliyetlerindeki artış, üretim maliyetlerini artırıyor ve sektörde rekabet gücünü azaltıyor. Diğer yandan teknolojik yatırımların yüksek maliyeti, çevresel düzenlemeler, işgücü eksikliği ve nitelikli işgücü bulma zorluğu sektörün aşması gerek durumlardan” diye konuştu.
Eskişehir Model Fabrika dijital dönüşümün merkez üssü oldu
Eskişehir Model Fabrika’nın, Eskişehir ve bölgesindeki sanayinin dijital dönüşümünü desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla kurulan eğitim ve danışmanlık merkezlerinden biri olduğunu anlatan ve Eskişehir Model Fabrika Koordinatörlüğünü de üstlenen Fatih Düş, “Eskişehir Model Fabrika, işletmelere yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunarak, sanayimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
Odamızın büyük katkıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın iş birliğiyle kurulan merkez, sanayimizde verimliliği artırmak amacıyla hizmet sunuyor” dedi. Eskişehir Model Fabrika’nın; yalın üretim eğitimleri, dijital dönüşüm danışmanlığı, verimlilik artırma projeleri, sürekli eğitim programları, iş birlikleri ve projeler ürettiğine dikkat çeken Düş, “Sanayide verimlilik ve dijital dönüşümün merkez üssü olan Eskişehir Model Fabrika sanayicilerimizi bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Firmaların teknolojik yatırımlar yapması, sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmesi ve nitelikli işgücünü çekmek için eğitim ve geliştirme programlarına yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Düş, “Çevresel düzenlemelere uyum sağlamak ve küresel rekabette ayakta kalabilmek için yenilikçi ve verimli üretim yöntemleri benimsemek burada önemli hale geliyor. Devletimizim bu konuda atacağı adımlar ve sektöre özel uygulanacak teşviklerde önemli bir yol alıcı olacaktır. Ancak sektörel gelişme için var olan yapıları da iyi değerlendirmek gerek. Eskişehir Model Fabrika bu noktada sanayicilerimizin yanında” dedi.