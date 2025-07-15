Tesla Hindistan pazarına giriş yaptı: Model Y 70 bin dolardan başlıyor!

Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık otomotiv devi Tesla, yıllardır ülkeye göz diktikten sonra bugün dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı Hindistan'a giriş yaptı.

Tesla, Mumbai'nin finans bölgesi Bandra Kurla Kompleksi'nde 380 metrekarelik bir alanda ilk showroom’unu açtı.

Şirket, temmuz ayının ilerleyen günlerinde birden fazla showroom açmayı ve Hindistan’da satışlara başlamayı planlıyor.

Model Y'nin fiyatı 70 bin dolardan başlıyor

Showroom'da Şanghay’dan ithal edilen Model Y'nin arkadan çekişli (RWD) ve uzun menzilli RWD versiyonları sergileniyor.

Tesla'nın web sitesinde, arkadan itişli aracın başlangıç fiyatının yaklaşık 5,99 milyon rupi (yaklaşık 70 bin dolar), daha uzun menzilli versiyonunun ise 6,8 milyon rupi (yaklaşık 79 bin dolar) olduğu belirtildi.

Tam otonom sürüş paketi ise yaklaşık 7 bin dolar ek ücretle satın alınıyor.

ABD ve Çin pazarında zorluklarla karşı karşıya

Tesla'nın uzun zamandır beklenen Hindistan pazarına girişi, şirketin iki ana pazarı olan Çin ve ABD'deki zorlukların ortasında gerçekleşti.

Tesla 2025'in ilk çeyreğindeki teslimatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 azalarak 336 bin 681'e geriledi.

İkinci çeyrekte ise teslimatlar yıllık bazda yüzde 13,5 3,5 azalarak 384 bin 122'ye indi.

Böylelikle teslimat sayısı üst üste iki çeyrektir yıllık bazda düşmüş oldu.