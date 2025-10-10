THBB: Türkiye ikinci çeyrekte 4,8 büyürken inşaat sektörü 10,9 büyüdü

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, sektörün bu yılı verimli geçirdiğini belirtti.

Hazır beton sektörü açısından verimli bir yıl geçtiğini belirten Işık, "Bu sene hazır beton sektörü açısından çok verimli bir yıl oldu. 2024 yılında 130 milyon metreküp beton döküldü. Geçen seneki temmuz ayından bu seneki aynı aya baktığımızda üretim endeksinde yüzde 10’luk bir artış var. İnşaat üretim endeksi yüzde 25 olurken hazır beton üretim endeksinde yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Deprem konutları noktasında düşününce 11 vilayette inşaat devam ediyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri, kamu kaynaklı projeler ve alt yapı projeleri bu yıl içerisinde gelişim gösterdi. Türkiye ikinci çeyrekte 4.8 büyürken inşaat sektörü 10.9 büyüdü" dedi.

"İnşaat ruhsatlarında yüzde 60’lık bir artış var"

İnşaat sektörünün ciddi anlamda büyüdüğüne dikkat çeken Işık, "Bunlarla tabi ki yetinmiyoruz iskan ruhsatlarına ve yapı kullanma izin belgelerine bakıyoruz. Yapı kullanma izin belgelerinde yüzde 30’luk artış görünüyor. İnşaat ruhsatlarında ise yüzde 60’lık bir artış var. Bunlar sadece metrekare bazında değil aynı zamanda bina sayısı açısından ve metrekare bazında birbirini doğrulayan rakamlar" ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıl yeni projeler bizi bekliyor"

Işık, gelecek yıl ile ilgili hükümetin yeni projeleri ve planları olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bunlardan birisi 500 bin kiralık konut projesi. Bu çok önemli bir konu ve bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Türkiye’de konut sahibi olma oranı oldukça düşük. Rakamsal olarak baktığımızda konut sahibi olanların sayısı yüzde 56 olarak görünüyor. Bu sayının yüzde 70’lerin üstüne çıkması lazım. Bunun yanı sıra yeni yılda bir sığınak projesi var. 81 ilde millet bahçelerinin altlarına sığınaklar yapılacak. Tabi ki bunlar önemli ve stratejik kararlar. Herkese 1 metrekare düşecek şekilde sığınaklar yapılacak. Tabi ki bunlarda yapılırken betondan yapılacak, ciddi bir beton kullanımı olacak. Diğer taraftan kentsel dönüşüm projeleri hızlanacak. 2026 yılında çok verimli bir yıl olacağı buradan görünüyor."