TMO: 60’a yakın noktada fındık alımı yapılacak

Bu yıl Giresun kalite fındığın 84 lira, levant kalite fındığın 82,5 lira, sivri fındığın ise 80 liradan alınacağını hatırlatan Güldal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından randıman primi ve destekleme priminin bu fiyatlara ilave olarak ödeneceğini söyledi.

Güldal, açıklanan fiyatların referans niteliğinde olduğunu vurgulayarak, üreticilerin bu fiyatları esas alarak mahsullerini değerlendirmelerini istedi. Hasat döneminin 15 Ağustos'tan sonra başlayacağına işaret eden Güldal, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak biz her yıl fındık alıyoruz. Bunun için depolarımızı, planlamalarımızı yaptık. 21 Ağustos'tan sonra da randevularımızı açmış olacağız ve üreticilerimiz randevu alarak fındıklarını bize teslim edecekler" diye konuştu.

”Rekolte geçen yıla göre az ancak kötü değil”

Rutubetli fındık sorunuyla her yıl hasat başında karşılaştıklarına dikkati çeken Güldal, üreticilere fındıklarını iyice kuruduğundan emin olduktan sonra TMO'ya getirmeleri çağrısında bulundu. Ahmet Güldal, bu sene 725 bin tonluk bir rekolte beklendiğini belirterek, "Geçen senenin bir miktar altında. Hasat döneminde bu daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Rekolte çok kötü değil, geçen yılın biraz altında olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatını aksatacak bir boyutta değil" ifadelerini kullandı.Depolarda geçen yıldan dvir fındık olduğunu ancak yeni depoları hazırladıklarını belirten Güldal, "Fındıkta herhangi bir depo problemi yaşamayız. Üreticilerimizin bize arz ettiği fındıkları alırız" dedi.