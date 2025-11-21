Toplumsal Fayda Ödülleri’ne rekor başvuru

DÜNYA Gazetesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen, ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve toplumsal faydayı tabana yaymayı hedefleyen Toplumsal Fayda Ödülleri’ne bu yıl 200’den fazla başvuru yapıldı.

27 Kasım’da ödüller sahibini bulacak

Geçtiğimiz günlerde CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen jüri toplantısında, başvuran projeler Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay başkanlığında; Dünya Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürü Alişan Şengül, Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, CIFAL İstanbul ve UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol, Politik Psikoloji Merkezi Kurucusu ve Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Stratejik İletişim Danışmanı, Girişimci, Sivil Toplum Gönüllüsü Fügen Toksü, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, TUHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Ekonomist, İş Futuristi, Stratejist, YK Danışmanı, M-GEN Agency CEO’su, DÜNYA Gazetesi Yazarı Ufuk Tarhan, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın oluşturduğu Jüri tarafından değerlendirildi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonucunda kazanan kurumlar ve projeler belirlendi.

Toplumsal Fayda Ödülleri 27 Kasım'da CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul yapılacak törenle sahiplerini bulacak.