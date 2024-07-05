Torbalı’da istihdam için 10 bin kişi aranıyor
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 10 bin ara eleman arayışlarının olduğunu söyledi. Olgun, bölgede üç vardiya çalışmak isteyen üreticilerin eleman sıkıntısı nedeniyle çalışamadığını belirtti.
İzmir'de, 61 ilin ihracatını geçen Torbalı ilçesindeki fabrikalarda, 10 bin meslek lisesi mezunu yetişmiş ara eleman aranıyor; ancak bulunamıyor.
Tercih dönemi öncesi gençlere, "meslek liselerini tercih edin, ara elaman değil, aranan eleman olun" çağrısı gelirken, büyüyen ara eleman sorunuyla ilgili Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Fabrikalar, sanayi tesisleri hepsi üç vardiya çalışmak istiyor. Yeni makineler, yeni yatırımlar yapmak istiyor; fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bulamadıkları için tam kapasiteyle çalışamıyorlar" dedi.
Fabrikalarda yetişmiş ara eleman sorunu her geçen gün büyürken, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecinin başlaması sanayicileri harekete geçirdi. Tercih sürecinin başlamasıyla İzmir'in Torbalı ilçesindeki sanayiciler, velilere ve öğrencilere "meslek lisesi" çağrısı yaptı. Sanayiciler, meslek lisesi mezunu kişilere ihtiyaçlarının olduğunu, fabrikalarda yetişmiş ara eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirtti.
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, bu soruna dikkat çekerek, ilçede 80 bin çalışanın olduğunu, 10 bin çalışana daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Meslek lisesi mezunu olup işsiz bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Abdulvahap Olgun, "Meslek liselerini seçin, ara eleman değil aranan eleman olun" dedi.
"İşsiz kalan bir tane gencimiz yok"
"İşsiz kalan gencimiz varsa bize gelsin istediği fabrikada biz kendisine iş başı yaptırabiliriz" diyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile birlikte yapmış olduğumuz araştırmalarda, şu neticeye varıyoruz; öğrencilerimizin yüzde 70'i meslek liselerinde, yüzde 30'u diğer bölümlerde okuması gerekiyor; fakat meslek liselerimizde bizim bölgemizde; metal bölümü var, mobilya teknolojileri bölümü var, motor bölümleri var ve bunlara çok az öğrencimiz gidiyor. Diğer bölümler cazip geliyor veya üniversite mezunu olmak cazip geliyor; fakat iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar.
Ben bir oda başkanı olarak, 10 yıllık bir oda başkanı olarak şunun garantisini veriyorum; bizim bölgemizde meslek lisesi mezunu olup da işsiz kalan bir tane gencimiz yok. İşsiz kalan gencimiz varsa, bize gelsin, istediği fabrikada biz kendisini iş başı yaptırabiliriz. Üniversitelerimizde ve liselerimizde genelde beyaz yaka olarak çalışılabilecek bölümler tercih ediliyor; ama burada sanayinin ihtiyacı yüzde 10; fakat yüzde 80 oranında mavi yakaya ihtiyaç var. Mavi yaka eğitimi veren üniversitelerimiz, liselerimiz, meslek liselerimiz oldukça önemli. Fabrikalarımızın aslında birer meslek lisesine dönüştürülmesi gerektiğini biz savunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
"Fabrikalar tam kapasiteyle çalışamıyorlar"
Fabrikaların büyük sıkıntı çektiğini, iş yoğunluğundan üç vardiya çalışmak istediğini; fakat yetişmiş ara eleman sorunu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Abdulvahap Olgun, "Torbalı genelindeki fabrikalarda 80 bin çalışanımız var. 10 bin tane daha yetişmiş nitelikli elemana ihtiyacımız var. Fabrikalar, sanayi tesisleri hepsi 3 vardiya çalışmak istiyor. Yeni makineler, yeni yatırımlar yapmak istiyor; fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bulamadıkları için tam kapasiteyle çalışamıyorlar.
Sürekli eleman aranıyor, nitelikli eleman aranıyor. Hangi fabrikamızın önünden geçsek, fabrikalarımızın giriş kapılarında, dış kapılarında eleman arandığına dair ilanlar görüyoruz. Bunun için hızlı bir şekilde meslek politikamızı, meslek liselerindeki eğitim politikamızı değiştirmemiz gerekiyor; çünkü bu memleketin yetişmiş ara elemana ihtiyacı var" diye konuştu.