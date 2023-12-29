TÜGİAD, yeni dönemde şubeleşmeyle güçlenecek

Mehmet HANİFİ GÜLEL

Yeni dönemde Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz şubelerini hizmete açarak, 2025 yılı sonuna kadar 7 bölgede şubeleşmelerini tamamlayacaklarını aktaran TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “Yurt dışında bulanan 18 temsilciliğimizi de şubelere dönüştüreceğiz. 2024 yılı sonuna kadar Balkanlarda, Çin’de ve Birleşik Krallık’ta ilk üç şubemizi açacağız. 2025 yılı içinde de kalan tüm kıtalarda bir şubemiz olacak ve ülkeler arası ilişkileri o şubeler üzerinden yürüteceğiz. Çin’de güzel ilerliyoruz, Balkanlar’da çalışmalarımızı yarıladık. Çok kısa sürede hem içeride hem dışarıda çok güçlü bir yapıya ulaşacağız” dedi.

Avrupa genç girişimcilerinin başkanlığı geliyor

Diğer yandan, Avrupa’nın en güçlü gençlik örgütlerinden olan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for EUROPE) başkanlığına gelen talep üzerine yeniden aday olduğunu açıklayan Yıldırım, 10-12 Ocak tarihleri arasında Porto’da yapılacak seçimlere Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa’nın en güçlü sivil toplum organizasyonlarının da desteğini alarak tek liste ile gireceklerini kaydetti.

Avrupa ülkelerinin önde gelen sivil kuruluşlarının temsil edildiği konfederasyonda 2020 yılında da başkan seçildiğini hatırlatan Yıldırım, “2021 yılında ise Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Başkanlığım döneminde Doğu ve Batı Avrupa’yı temsil eden, birbirine rakip olan bu iki konfederasyonu 3 sene süreyle ortak çalışma anlaşması ile birleştirdik. Bu Türkiye’nin gücünün bir göstergesi. Çok olağandışı bir gelişme olmazsa başkanlığı bir kez daha ülkemize getireceğiz” diye konuştu.

Deprem bölgesine destek olacak Nisan'da yapılan genel kurulda TÜGİAD başkanlığına seçildiğini aktaran Yıldırım, bu yıl 37. yılı doldurduklarını ve 410’u aktif, 500’ü onursal olmak üzere bine yakın üye ile 450 binin üzerinde istihdam yarattıklarını bildirdi.

Dernek üyelerinin 60 milyar dolarlık yurt içi ve yurt dışı ticaret hacmi ile Türkiye Gayrı Safi Milli Hasılası’nın yüzde 8’lik kısmını temsil ettiğini belirten Yıldırım, “Üyelerimiz 100'ü aşkın ülkeye yaptıkları 26 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Deprem bölgesine yapılacak yurtdışı hibe fonların, ülkemize en üst seviyede getirilmesi girişimlerde bulunduk. Bunun için de iktisadi işletmemizi tamamladık. Bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlayacak, yurtdışından paydaşlarımızla birlikte eğitim olanakları ve altyapı yatırımlarına destek olacağız. Uluslararası iş birliklerini geliştirmek için ticaret heyetlerine devam ediyoruz. 16-20 Ocak tarihleri arasında 30 üyemizle birlikte Dubai’ye giderek ikili görüşmelerde bulunacağız” açıklamasında bulundu.

Türk devletleri ile ticaret hacmini artıracak Türk devletlerini bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı’nın siyasal açıdan öneminin yanı sıra ekonomik açıdan da önemli bir potansiyel barındırdığına işaret eden Yıldırım, Türk devletlerinde bir koordinatörlük oluşturmak için öncülük ettiklerini söyledi.

Üye ülkelerin yaklaşık 300 milyonluk nüfusu ve 2 trilyon dolara yakın ekonomik potansiyeli bulunduğunu aktaran Yıldırım, ‘’Türk Devletler Teşkilatı’nın geleceğin gücünü temsil ediyor. AB ve ABD’ye olduğu kadar, Türk devletleri ve Orta Asya’ya da büyük önem veriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerden de ülkemize yatırım çekmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Başta enerji olmak üzere, savunma sanayi, inşaat, teknoloji, hizmet gibi birçok sektörde ciddi iş birlikleri yapabiliriz” dedi.

“Atılan adımlar olumlu, 2024’ten umutluyuz’’

Türk iş insanlarının dünyanın her bölgesinde başarılı işlere imza attığına vurgu yapan Yıldırım, “DEİK, TİM gibi kurumlara ek olarak, yurt dışında ilişkileri kuvvetli iş insanlarından Türk firmalarının dışarıdan daha fazla iş alması için faydalanılabilir. Devlet bizim gibi dünya genelinde 60 iş insanını tespit etse ve bir fiil bu insanlar üzerinden çalışılsa yeni modeller oluşturulsa daha iyi sonuç alınır” önerisinde bulundu.

Öte yandan, Türk şirketlerinin yurt dışındaki büyük projeleri almasındaki en büyük engel kur olduğunu belirten Yıldırım, “Kur yüksek, cirolar TL girdiler ile düştü. Finansal yeterliliğe sahip olmayan firmalar, bu projeleri almakta zorlanıyor. 2023'ü zor geçirdik ancak 2024'ten ise umutluyuz. Çünkü atılan adımların olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.