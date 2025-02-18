14 Şubat'ta çiftlerin favori kentleri belli oldu!

Çevrim içi bilet satış sitesi Biletbayisi.com'un 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği analiz, seyahat sektöründeki hareketliliği ortaya koydu.

Sevgililer Günü'nde çiftler, sahil şehirlerini, Paris ve Viyana gibi Avrupa başkentlerini, doğal güzellikleriyle öne çıkan Kapadokya gibi destinasyonları tercih etti.

En fazla uçak bileti satışı yapılan rotalar arasında İstanbul-İzmir, Ankara-Antalya, İstanbul-Paris, İzmir-Kapadokya ve Antalya-Viyana hatları öne çıktı.

En pahalı uçak bileti İstanbul-Maldivler hattında

Sevgililer Günü döneminde en uygun uçak bileti, İstanbul-Ankara hattında 849 liraya, en pahalı uçak bileti ise İstanbul-Maldivler hattında 14 bin 999 liraya satıldı.

Avrupa'ya en uygun seyahat ise İstanbul-Belgrad hattında 2 bin 199 liraya gerçekleşti.

Bursa-Eskişehir kısa gezilerin gözdesi

Özellikle kısa mesafeli ve turistik gezi imkanı sunan Bursa-Eskişehir hattı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen çiftlerin en çok tercih ettiği otobüs rotalarından birisi oldu.

Antalya'dan Muğla'ya yapılan seyahatler de tatil beldelerinde geçirilen günlerin arttığını gösterdi.