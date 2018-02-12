2018'in en pahalı kenti New York, en ucuzu Antalya

12 Şubat 2018

Alman Statista araştırma kuruluşu tarafından yapılan "2018 yılının en pahalı tatil kenti" araştırmasında yüz tatil kenti arasında New York en pahalı kent unvanı ile ilk sırada yer alırken, Antalya listenin 99. sırasında yer aldı.

New York için otel ücretleri, yiyecek ve içecek, taksi ve eğlence yerlerinin hesaplandığı ziyarette bir kişi ortalama 391,24 euro öderken, aynı kriterler için Antalya'da 78,94 euro ödeyerek hizmet alınabileceği belirlendi.

En pahalı kentler listesinin ikinci sırasında 370 euro ile Kopenhag, 360 euroyla Amsterdam üçüncü olurken, Venedik 345 euro ile dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırayı 345 euro ile Los Angeles alırken, 333 euro ile altıncı Zürih oldu. 328 euro ile Dublin yedinci olurken, 328 euroyla İbiza sekizinci, 301 euro ile Londra dokuzuncu ve 299 euro ile Oslo en pahalı onuncu şehir oldu.

100 şehirlik araştırmada Marmaris günlük 111 euro ile 76. sırada olurken, İstanbul 104 euro ile 83. sırada, Antalya ise 99. sırada yer aldı.

Kaynak: İHA