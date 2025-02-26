2024 turist sayısıyla rekor kıran Antalya yeni sezona rezervasyon artışıyla başladı

Turizm sektörü, yabancı turistin en çok ilgi gösterdiği iller arasında yer alan Antalya'nın geçen sene ağırladığı turist sayısıyla imza attığı rekoru bu yıl yenilemek için harekete geçmiş durumda. 2025 sezonuna dair alınan rezervasyon rakamları, başarılı bir sezonun ilk işaretlerini gözler önüne seriyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2025'i değerlendirdiği açıklamasında Antalya'da artan İngiliz ve Polonyalı turist sayısına da değindi.

2024'ün zirvesinde Rus turistler var

Antalya, geçen yıl 2023'e göre yüzde 8 artışla 17 milyon 278 bin 103 yabancı turisti konuk etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu rakamın 1 milyon 574 bin 167'sini İngiliz, 1 milyon 260 binini ise Polonyalı turist oluşturdu. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında İngiltere 3'üncü, Polonya da 4'üncü sırada yer aldı. Geçen yıl en fazla Rusya'dan misafiri ağırladıklarını hatırlatan Saatçioğlu, yaklaşık 4 milyon Rus turistin Antalya'yı tercih ettiğini kaydetti.

"Nisandan sonra rezervasyonlarda artış var"

2025 ocak ve şubat verilerinin geçen yılın rakamlarıyla hemen hemen aynı olduğunu dile getiren Saatçioğlu, "Gelen rezervasyonlar umut verici. Özellikle nisandan sonra ciddi bir rezervasyon alıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 8 ile 12 arası bir artış gözüküyor. Ağırlıklı olarak Avrupa'dan geliyor, İngiltere ve Polonya'dan çok rezervasyon var. Bu iki pazarda bu yıl da artış bekliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl da Rus pazarında artış beklediklerini aktaran Saatçioğlu, "Ruslar genellikle son dakika rezervasyon yaptırıyorlar ama bu yıl da erken rezervasyon yaptıranlar var." dedi.

"Antalya'da 300 bin kişi turizm sektöründe çalışıyor"

Sektörün istihdam konusunda sıkıntılar yaşadığını dile getiren Saatçioğlu, Antalya'da turizm sektöründe 300 bin civarında çalışan bulunduğunu ve kaliteli hizmet vermek için çalışan sayısının daha da artırılması gerektiğini kaydetti. Saatçioğlu, yeni mezunları da sektöre dahil etmek amacıyla üniversitelerle işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.