2024'te Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu! Peki biz kaçıncı sıradayız?

EUROCONTROL'ün '2024 Avrupa Havacılığına Genel Bakış' raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1401 uçuşla 'Avrupa'nın en yoğun havalimanı' oldu.

Üst üste üç yıldır aynı unvanı alan İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1336 seferle Amsterdam Schiphol, 1302 seferle de Londra Heathrow havalimanları izledi.

Uçuş rakamlarında THY: Avrupa üçüncüsü

Havayolu şirketlerinin uçuş rakamlarına göre, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2024'te günlük ortalama 1435 sefer gerçekleştirerek Avrupa'da üçüncü sırada yer aldı.

Rapora göre, ülke bazlı olarak havalimanlarından gerçekleştirilen günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Türkiye, Avrupa'da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı.