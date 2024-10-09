2024'ün favori rotaları belli oldu: En pahalı bilet 380 bin; en ucuzu 577 lira

Euygun, 2024 yaz sezonuna dair seyahat verilerini paylaştı. Buna göre otel rezervasyonlarındaki kısa süreli konaklamalar dikkati çekerken, bireysel seyahatlerin ve iç hatlardaki uçuşların da arttığı görüldü.

2024 yaz sezonunda Ege ve Akdeniz otelleri ile vizesiz rotalar tatilcilerin gözdesi oldu. En çok tercih edilen otel destinasyonlarına bakıldığında, yurt içinde Alanya, Bodrum, Fethiye, Kemer, Çeşme ve Marmaris, yurt dışında ise Dubai, Bakü, Batum, Girne, Saraybosna, Moskova ve Belgrad öne çıktı.

Yolcuların yarısı yalnız seyahat etti

Enuygun'un paylaştığı verilere göre yaz sezonu boyunca yapılan uçuşların yüzde 80'i iç hatlara, yüzde 20'sinin ise dış hatlara ait olduğu görüldü. Yurt içinde kullanıcılar gidiş-dönüş olmak üzere en çok İstanbul-Antalya ve İstanbul-Trabzon güzergahları için uçak biletini tercih etti.

Türkiye'den yurt dışına en çok bilet alınan konumlar arasında KKTC, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Suudi Arabistan yer aldı. Yolcuların yüzde 43'ü yalnız seyahat ederken, grup olarak uçak bileti alanların oranı yüzde 7,3 ile sınırlı kaldı.

380 bin liraya bilet

Enuygun internet sitesi üzerinden satın alınan en pahalı uçak bileti 380 bin 777 lira fiyatıyla İstanbul-Beijing rotası için oldu. En ucuz uçak bileti ise 577 bin 99 lira Konya-İstanbul rotası için alındı.