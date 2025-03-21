2025 sezonunda Rus turist sayısında artış bekleniyor! Hedef: 7 milyon

Moskova'da düzenlenen MITT Fuarı'na katılan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Rus pazarına yönelik büyük beklentiler içinde olduklarını belirtti.

"İlk üç pazarımızdan biri"

2025 yılına ilişkin Rus rublesinin bu yıl tüm dünya paraları karşısında değer kazandığına dikkat çeken Eker, geçen yıl Türkiye'yi 6,5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini belirtti ve "Rus pazarı her zaman Türkiye'nin ilk üç pazarından bir tanesi olmuştur. Şu anda da lider pazar konumunda. Bu yıl en az yüzde 10 artışla 7 ile 7,5 milyon arasında turistin geleceğini düşünüyoruz. Bu yıl Rus pazarında 7 milyonu geçeriz" dedi.

İstanbul, İzmir ve Kapadokya...

Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı nedeniyle çok iyi olmadığını anlatan Eker, AA'ya yaptığı açıklamada "Ruslar daha çok Türkiye ve Asya pazarına daha çok yönelmiş durumda. Bizim de muadilimiz pazarlar İtalya, İspanya, Yunanistan gibi pazarlar olduğu için geçmiş yıllarda oraya gidecek talebin Türkiye'ye yönleneceğini düşünüyorum... Uçak seferleri de artan bir şekilde devam ediyor. Antalya sonrasında Rus turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında İstanbul, İzmir ve Kapadokya ön plana çıkıyor" ifadesini kullandı.

Rusya'dan Türk sağlık turizmine ilgi artıyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, Türkiye'nin sağlık turizminin Rusya'da tanınmaya başladığını belirtti: "Son 10 yılda, Rusların en çok sağlık hizmeti aldığı ülkelerin başında Çin ve Güney Kore geliyor... Rusya'da yapılmayan ama Türkiye'de yapılan çok özellikli operasyonlar var. Mesela fizik tedavi, ortopedi, skolyoz ameliyatları. Son yıllarda çok fazla turist çekmeye başladık. Özellikle wellness, rehabilitasyon ve fizik tedavi alanlarında Rusların tatilleriyle birlikte Çekya'yı tercih ettiği hizmetleri, örneğin termal turizmde Türkiye'yi tercih etmeye başladılar."