2025'in ikinci ayında yabancı turist sayısında dikkat çeken rakam
Turizm Bakanlığı, 2025 ocak-şubat aylarına yönelik rakamsal verileri açıkladı. Geçen ay Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı 2,17 milyona ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısında yaşanan yüzde 5,34 oranındaki azalma dikkat çekti. Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi İran'dan geldi.
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Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısına yönelik açıklamalarda bulundu.
2025 yılının ilk iki ayında 4,34 milyon yabancı turist ülkemizi ziyaret ederken, bu oranda yaşanan yüzde 0,03'lük artış sektör temsilcilerini sevindirdi. Şubat ayında bu rakam 2,17 milyona ulaşırken, 2024'ün yanı dönemi göre yüzde 5,34 düşüş kaydedildi.
Şubat ayında Türkiye'yi en çok İran, Almanya, Rusya ve Bulgaristan'dan gelen kişiler ziyaret etti.