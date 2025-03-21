2025'in ikinci ayında yabancı turist sayısında dikkat çeken rakam

Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısına yönelik açıklamalarda bulundu.

2025 yılının ilk iki ayında 4,34 milyon yabancı turist ülkemizi ziyaret ederken, bu oranda yaşanan yüzde 0,03'lük artış sektör temsilcilerini sevindirdi. Şubat ayında bu rakam 2,17 milyona ulaşırken, 2024'ün yanı dönemi göre yüzde 5,34 düşüş kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye'yi en çok İran, Almanya, Rusya ve Bulgaristan'dan gelen kişiler ziyaret etti.