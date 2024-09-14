2,5 milyondan fazla yabancı turist tatil için Muğla'yı tercih etti

Muğla'yı 2024'ün ilk 8 ayında 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti. En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu.

2023'ün aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 8'lik artış

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan kentin geçen yıl 3 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladığını ve bu yıl yaklaşık yüzde 8 artış yaşandığını ifade etti.

Yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli turistin Muğla ve turistik ilçelerini ziyaret ettiğini kaydeden Akbıyık, İngiltere'nin Muğla'nın en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de isminden söz ettiriyor" dedi ve kentin son senelerde spor turizmiyle de öne çıktığını vurguladı.

Gurbetçilerin tercihi: Dalyan

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha çok butik otelleri tercih ettiğini bildirdi. Özellikle bu yıl gurbetçi misafir yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Yağmur, gurbetçi misafirlerin büyük bölümünün Dalyan'ı tercih ettiğini ve bu ilgiden mutlu olduklarını söyledi. Yağmur, İztuzu kumsalı, sazlıkları ve tarihi yerleriyle Dalyan'ın son yıllarda daha çok tercih edildiğini kaydetti.