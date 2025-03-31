3 saatte 3 bin kişi! Bayramda hangi müze ziyaretçi akınına uğradı?

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve Gaziantep'de bulunan Zeugma'da, 'Çingene Kızı', 'Mars heykeli', Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müzeyi gün boyu binlerce kişi ziyaret ederken, ilk bayram sabahındaziyaretçi sayısı 3 saatte bu sayı 3 bin 650 kişiye ulaştı.

Ailesiyle birlikte Ankara'dan Gaziantep'e gelen Eyüp Havaslı, AA muhabirine, Güneydoğu turuna çıktıklarını belirterek, "Burayı çok güzel buldum. Burada aslında geçmişte yaşanan o sanatsal zenginliği görüyoruz. Zeugma'nın en bilineni zaten Çingene Kızı. Önceden de araştırmıştım ama buranın bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ceylan Açık ise "Açıkçası bu kadar kalabalık beklemiyordum, çok yoğun. Böyle tarihi şeylere önem veriliyor olması bizi çok mutlu etti. Çok göz alıcı bir yer, çok beğendim" dedi.