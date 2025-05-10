30 yıldır tatillerini Antalya Kemer'de yapıyorlar

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Petra-Bernard Juenka çifti, bu yıl da tatil için Kemer'i tercih etti. Kaldıkları otelde kendilerini ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir, çifti ve arkadaşlarını selamlayarak sohbet etti.

Başkan Topaloğlu, Juenka çiftini Kemer’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kemer çok güzel olduğu için 30 yıldır buraya geliyorlarmış. Ben, onların Kemer’e gelmeye başladığı tarihten 10 yıl önce öğretmen olarak geldim. Almanya’nın Dormagen ve Schwabach şehirleri bizim kardeş şehirlerimiz. Mutlu çiftimizi daha nice 30 yıl burada ağırlamak isteriz. Kemer’i tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Alman çift ise Kemer’den oldukça memnun olduklarını belirterek, 30 yıldır severek geldiklerini söyledi. Nazik ziyaretinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür eden çift, en kısa sürede kendisini ziyaret edeceklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Topaloğlu ve Meclis Üyesi Efir, çifte teşekkür plaketi takdim etti. Kutlama, hep birlikte pasta kesilerek sona erdi.