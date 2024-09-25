306 bin turist kruvaziyer gemilerle Türkiye'yi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünce açıklanan bu yılın 8 ayına ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım ve turizm, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan 2 temel sektördür. Bu anlamda limanlarımız da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerimizin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip."

'Kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 31,9 arttı'

Uraloğlu, ağustosta Türk limanlarını uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artışla 176'ya ulaştığını bildirerek, "Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı 2023 yılı ağustos ayına göre yüzde 42,6 artışla 306 bin 100 kişi oldu. Yılın ilk 8 ayında ise limanlarımızı uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 749 adet, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 artışla 1 milyon 196 bin 229 kişi oldu." ifadelerini kullandı.

- En fazla kruvaziyer gemi Kuşadası Limanı'na uğradı

En fazla kruvaziyer gemi gelen ilk 3 liman hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2024 Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası Limanı 330 adet kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı, 123 adet kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları, 62 adet gemi ile Bodrum takip etti. Ayrıca ağustos ayı verilerine göre 73 gemi ile Kuşadası zirvedeki yerini pekiştirdi. Ağustosta ikinci sırayı ise 30 gemi ile İstanbul limanları aldı. Bu limanlarımızı 20 gemi ile Çeşme takip etti."

Uraloğlu, söz konusu dönemde Kuşadası Limanı'nın 534 bin 982 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman olduğunu da belirterek, bu limanı, 268 bin 227 yolcu ile İstanbul limanları ve 97 bin 968 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı'nın takip ettiğini aktardı.

Ağustosta 8 aylık sıralamanın değişmediğini vurgulayan Uraloğlu, Kuşadası Limanı'nın 133 bin 565, İstanbul limanlarının 74 bin 616 ve İzmir Alsancak Limanı'nın 21 bin 828 yolcuyu ağırladığını bildirdi.