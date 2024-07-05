9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı
Türk tatilcilerin bayram tatilinde Güney, Ege ve Akdeniz’de otelleri doldurduğunu söyleyen Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Otellerde 3-4 katı satış yaptık. Bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı” dedi. Bu yıl vize randevusu almada sorun yaşandığını belirten Vardar, "10 binin üzerinde vize randevusu bekleyen müşterimiz var" diye konuştu.
Hamide HANGÜL
Bu yıl 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir beklenen turizm sektöründe nisan ve mayıs aylarının iyi geçtiğini söyleyen Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, haziran ayını ise Türk tatilcilerin kurtardığına dikkat çekerek “Bayram tatilinde, Türk tatilcilerin Güney, Ege ve Akdeniz’de otelleri doldurduğunu gördük.
Kendi organizasyonlarımızın yaklaşık 3-4 katı otellerde Türk misafir satışı yaptık. Bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı diyebiliriz” diye konuştu. Turist sayısında yüzde 30, ciroda yüzde 120 artış olduğuna işaret eden Vardar, “Yıl sonunu yüzde 100’ün üzerinde ciro artışıyla yılı kapatabileceğimizi öngörüyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz” diye konuştu.
Anadolu’da kültür turlarına talep var
Tatilin bir lüks değil, ihtiyaç olduğu noktasında bu yıl kampanya başlattıklarını söyleyen Vardar, diğer taraftan özellikle post maliyetlerinde ciddi yükseliş olmasından dolayı bankalarla anlaşmalar yaptıklarını ve bunu misafirlerine hissettirmemeye çalıştıklarını söyledi. Yeni kontratlala tatilciler için 36 otelle daha anlaştıklarını söyleyen Vardar, lüks standartlarda tatil yapılabilecek otellerin de bu noktada yer aldığını söyledi. Kültür turlarının da kendileri için çok önemli olduğunu, deprem sonrası bölgenin kalkınması için de çalışmalar yaptıklarını açıklayan Vardar, “Bu yıl da kültür turları noktasında önemli hareketlilik sağladık. Japonya’dan Kapadokya bölgesin talep var. Karadeniz’de de bu anlamda hareketlilik başladı. Anadolu da kültür turlarının çok gelişeceğini düşünüyoruz” dedi.
10 bin kişi vize randevusu bekliyor
Yurt içinde fiyatlardaki artışların, yurt dışı talebi artırdığını, yurt dışında ise karşılaştıkları en önemli sorunun vize olduğuna işaret eden Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk 4 ayda yurt dışına ciddi talep vardı. Mayıs itibariyle vize randevularında yaşanan sıkıntılar, yolcular tarafından satın alınmış olan vize randevuları alınamadığı için ciddi iptallerle karşılaştık. Konsolosluklarla konuşmalarımıza rağmen sonuç alamıyoruz. Şu anda Türk vatandaşlarının vize randevusu alamama sıkıntısı var. Vize reddi çıkmasında rakamsal artış söz konusu değil. Randevusunu alan, vizesini de alabiliyor. 10 binin üzerinde vize randevusu bekleyen müşterilerimiz var” diye konuştu.
Maliyetler fiyata çok yansıtılmıyor
Otel maliyetlerinde artışlar olduğunu ve artık otellerin ‘yüzde 100 dolu olacağıma yüzde 80 dolu olayım, ancak zarar etmeyelim’ diyebildiğine işaret eden Vardar, “Maliyet artışlarının çok büyük kısmını fiyatlara yansıtmıyorlar. Geçen yıl 4 bin lira olan bir tesis, bu yıl 6 bin 6.500 TL civarında. Ancak maliyet artışları dikkate alındığında güncel rakamların 8 bin – 8 bin 500 TL olması lazım” değerlendirmesinde bulundu. Vardar, bir soru üzerine, enflasyon muhasebesine geçtiklerini belirterek, “Stok maliyetimiz yok, o nedenle olumsuz yansıyan bir durum da yok” ifadelerini kullandı.
Vize sıkıntısı vizesiz turlara talebi artırdı
Vize randevularında yaşanan sıkıntıdan dolayı vizesiz turlara kayanlar olduğuna işaret eden Mete Vardar, “Yunanistan adalarına, Balkanlara, Mısır’a ciddi satış yapıyoruz. Uzakdoğu, Maldivler de olacak. Türk Cumhuriyetler tarafından da çalışmalarımız var. Vizesiz ürün sayısını artırıyoruz. Öte yandan vize harç çıkış harcının 10 kat artırılıyor gibi rakamların telaffuz edilmesi, çıkışlara engel teşkil ediyor” diye açıklamasını yaptı.
Harç pulu maliyetine tur satıyoruz
Yurt dışında 79 euroya Selanik turu sattıklarını belirten Mete Vardar, “Harç pulu maliyetine tur satıyoruz. Kos adasına 35 euro, Rodos’a 40 euro feribot ücreti karşılığında misafirlerimiz gidebiliyor. Ancak ‘feribot ücreti kadar harç pulu ödeyec eksin’ bunu doğru bulmuyorum. O nedenle misafirlerimiz için bu konudaki sorumluluğu dile getirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.