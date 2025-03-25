AJet yurtdışı uçuş ağına 15'inci yeni rotayı ekledi

AJet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuş başlattı. Bu adımıyla Şirket, yurt dışı uçuş ağına 15'inci yeni dış hattını da eklemiş oldu.

Dün yapılan ilk uçuş öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile AJet ve havalimanı yönetimi katıldı.

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Uluslararası Havalimanı'na direkt seferlerinin haftada 4 gün yapılacağı, Nisan'da ise haftada 5 güne çıkatılacağı açıklandı.