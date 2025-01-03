'Akdeniz'in İncisi' Antalya'dan turizmde tarihi başarı: Dünyanın en çok ziyaret edilen 6. şehri oldu

Antalya, 2024 yılında ağırladığı 17 milyon 278 bin 103 turistle turizmde büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında altıncı sıraya yükselen Antalya, listedeki tek sahil şehri olarak dikkat çekti. Bu tarihi başarı, Antalya’nın doğal güzellikleri, tarihî zenginlikleri ve kaliteli hizmet anlayışının bir göstergesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılını “Antalya için bir rekorlar yılı” olarak değerlendirirken, Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz ise fiyat artışlarının kontrol altında tutulması gerektiğine vurgu yaptı. Yavuz, “Turizm, fiyatla el ele gider. Aşırı fiyat artışları kayıplara yol açabilir” diyerek sürdürülebilir turizmin önemini hatırlattı.

2024 yılında Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçiyle birinci sırada yer aldı. Almanya 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 574 bin 167 turist ile üçüncü oldu. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları ise 1 milyon 11 bin 99 kişiyle bu alanda rekor kırdı.

Euromonitor’un en çok ziyaret edilen şehirler listesinde İstanbul ikinci, Antalya ise altıncı sırada yer aldı. Türkiye, bu başarıyla iki şehriyle listede temsil edilen tek ülke oldu. Antalya’daki turistlerin ortalama 8-9 gün konakladığı belirtilirken, bu süre, diğer turizm destinasyonlarına kıyasla neredeyse iki kat daha uzun olmasıyla dikkat çekti. Bu durum, Antalya'nın turizm gelirlerini artırmada önemli bir avantaj sağlıyor.

2024 yılı boyunca Polonya ve Hollanda pazarlarından gelen turist sayısında da artış yaşandı. Yavuz, Polonya’nın gelecekte Antalya’nın en önemli kaynak pazarlarından biri haline gelebileceğini belirtti. 2025 yılına dair beklentilerde, Antalya’nın uluslararası cazibesini daha da artırarak, “en cazip turizm destinasyonları” listesinde yerini alacağına olan inanç dile getirildi.