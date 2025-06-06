Allianz Türkiye'den seyahat sigortalılarına vize reddi güvencesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Allianz Türkiye, sunduğu kapsamlı hizmetleriyle müşterilerinin seyahatlerinde de yanında olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda seyahat sağlık sigortası ürününün kapsamını genişleten şirket, seyahat öncesinde de beklenmedik durumlara karşı ek teminatlar sunuyor.

Allianz Türkiye seyahat sağlık sigortası müşterileri, vize başvuru talepleri reddedildiğinde, uygun koşullar sağlandığında, başvuru ücretini 100 euroya kadar geri alabiliyor.

Seyahat sağlık sigortası yurt içine, yurt dışına veya yurt dışından Türkiye'ye seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani rahatsızlık ve hastalıklara karşı koruma altına alıyor.

Şirket, vize başvurusu sırasında pek çok konsolosluğun zorunlu olarak istediği (Şengen ve ABD vizeleri başta olmak üzere) seyahat sağlık sigortası ürünü ile seyahat boyunca yaşanabilecek tüm acil sağlık sorunlarında güvence sağlıyor.

Seyahat sırasında acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulması, bagajın kaybolması veya seyahatin iptal olması gibi riskleri seyahat sağlık sigortası kapsamına alan Allianz Türkiye, bu ürünüyle Allianz üyelerinin seyahatlerini güvenli ve huzurlu hale getiriyor.