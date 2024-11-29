Anadolu turizmde büyük potansiyel barındırıyor

Hayati ARIGAN

Forumdan Türkiye’nin yeni bir turizm hikayesine ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardıklarını belirten Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, “Dünya yatırımcısı ile dünya finans piyasalarında Türk paydaşlarını bir araya getirmek, rutin olarak bilgi alışverişi yapmak, iş birlikler yapmak bizi başka bir yere taşıyacak. Çünkü dünyadaki turizm boyutu çok büyük” diye konuştu.

“Üst ligde kalmalıyız”

Turizm yatırımcıları olarak turizmde yeni bir plan taleplerinin bulunduğunu belirten Oya Narin şöyle devam etti: “Önümüzdeki 20-30 senelik dönemi yeniden planlamalıyız. En azından 2023’e kadar ve 2050’ye kadar turizm planları yapmalıyız. Birinci turizm planı 1980 ile 2000 arasında yapılmıştı.

Yatırımların başlamasıyla 2020 ile 2023 arasında altyapı yatırımları ve varış noktaları planlandı. Ayrıca tanıtımda Turizm Geliştirme Ajansı’nın başlaması ile atak yapılarak turizm başka bir yere geldi. Şimdi üçüncü bir döneme geçiyoruz. Küresel turizm hacmini 9,5 trilyon dolardan 15 trilyon dolara çıkacak ve 423 milyon insanı istihdam edecek. Bizim payımız şuan 60 milyar dolar. Bizim o döneme kadar ligin üst kısmında kalma mecburiyetimiz var. Kamu özel sektör işbirliği içerisinde İkinci Turizm Şurası’nın referans alınabilir.” Narin, Anadolu’da müthiş bir turizm potansiyeli olduğunu kaydetti.

Anadolu’da daha fazla yatak kapasitesinin yaratılması ve turizm koridorları açılması gerektiğini kaydeden Narin, sermaye piyasaları da turizme sıcak baktığını anlattı. Narin, “Çünkü en verimli sektör durumunda turizm. İç turizm geçen sene 8.8 milyar dolara ulaştı. Bu yıl yüzde 50’lere yakın bir büyüme gösterdi. Anadolu’yu adım adım herkes geziyor. Kars treni gibi önemli ürünlerimiz var” dedi.

“Türk bayrağının dalgalanma zamanı geldi”

TTYD Başkanı Oya Narin, Türk turizm markalarının yurt dışında Türkiye’nin bayrağını dalgalandırması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Narin, “Artık bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırma zamanı geldi. THY bizi dünyanın her yerine taşıyor. ABD otelciliği, Pan America ile dünyaya yayıldı. Neden bizim de dünya genelinde otellerimiz olmasın. Üçüncü turizm planı bir an önce devreye girmeli” şeklinde konuştu.