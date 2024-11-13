Antalya 17 milyon turisti geçecek; erken rezervasyonlar oranları da iyi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'daki dernek toplantısında turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Saatçioğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının istedikleri hedef doğrultusunda olduğunu belirterek "Antalya'ya 30 Ekim itibarıyla 16 milyon 131 bin 847 turist gelmiş olması çok sevindirici" dedi.

Saatçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "10 aylık dönemde geçen seneye oranla 1 milyon 200 bin kişi fazla geldi. Antalya için belirlediğimiz 17 milyon turist hedefine adım adım ilerliyoruz."

Saatçioğlu, erken rezervasyonların da iyi gittiğini, İngiltere'den gelen sonuçlara göre umut verici bir 2025 sezonu öngördüklerini sözlerine ekledi.