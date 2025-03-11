Antalya Havalimanı şubat ayı yolcu sayısı 900 bini aştı

2025 yılına hızlı giriş yapan Antalya Havalimanı, ocak ve şubat aylarında yolcu sayısıyla pek çok havalimanını geride bıraktı.

Şubat ayında 908 bin 822 yolcuya hizmet verilen Antalya Havalimanı'nda, aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 321, dış hatlarda 3 bin 521 olmak üzere 6 bin 842'ye ulaştı.

Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de şubatta 10 bin 20 ton oldu.

Antalya Havalimanı'nda ocak-şubat döneminde ise 1 milyon 905 bin 224 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 14 bin 840, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 21 bin 197 ton olarak gerçekleşti.