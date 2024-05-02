Antalya yılın ilk 4 ayında 2 milyonu aşkın yabancı turisti ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, verilere göre yılın ilk dört ayında yüzde 14,10 artış yakalayan Antalya'nın, 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçi ağırladığı belirtildi.

Bu sayının, Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçtiği belirtilen açıklamada, nisanda Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olarak kaydedildiği ve bunun da tüm zamanların en yüksek nisan ayı verisi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 259 bin 717 ziyaretçi sayısıyla Almanya'nın nisan ayında birinci sırada yer aldığı, bunu 194 bin 949 turistle Rusya ve 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere'nin takip ettiği aktarıldı.

Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 539 bin 663 ziyaretçiyle Almanya'nın birinci olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu'nun 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Polonya, Hollanda, İran, Belçika, Ukrayna, Fransa ve Litvanya, İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 32, Polonya'nın yüzde 30, İran'ın yüzde 52, Belçika'nın yüzde 42, Ukrayna'nın yüzde 51 ve Fransa'nın yüzde 52 oranlarında artış kaydetmesi dikkati çekti."