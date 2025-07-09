Antalya’da indirimler işe yaramadı: Oteller beklenen doluluğa ulaşamadı

Turizmci Hamit Kuk, 2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuk, rakip ülkeler İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın turist sayılarında artış yakaladığına dikkat çekerek, Türkiye'nin aynı performansı gösteremediğini ifade etti.

Kuk, "İlk 6 aylık istatistiklere baktığımızda 2024 rakamlarını yakalamakta zorlandık. Rakiplerimiz 2025'te daha iyi rakamlara ulaşırken bizim 2024 seviyesinde olmamız bile kötü bir durum" diye konuştu.

"Fiyat indirimlerine rağmen dolmayan oteller var"

Temmuz ayına gelinmesine rağmen otellerin istenen doluluk oranlarına ulaşamadığını vurgulayan Kuk, "Şu an bölgedeki doluluklar yüzde 70-80 civarında. Oysa Temmuz'da tamamen dolu olmamız gerekiyordu" dedi.

Kundu ve Belek bölgelerinin dolmak üzere olduğunu ancak bunun da fiyat indirimleriyle sağlandığını belirten Hamit Kuk, "Alanya ve Kemer'de yer yer boşluklar devam ediyor. Fiyat indirimlerine rağmen dolmayan oteller var" ifadelerini kullandı.

"Alt lige düşmüş gibi gözüküyoruz"

Kuk, erken rezervasyon döneminin iyi değerlendirilememesi nedeniyle Türkiye'nin orta gelir düzeyindeki turist profilini Yunanistan ve Mısır gibi ülkelere kaptırdığını söyledi.

Şu an gelen turistlerin çoğunun alt gelir düzeyinden olduğunu belirten Kuk, "Ceplerinde harcayacak para kalmıyor, bir alt lige düşmüş gibi gözüküyoruz" dedi.

"2024 rakamlarını yakalarsak başarı saymak lazım"

2025 yılının indirimlerle tamamlanacağını ifade eden Kuk, sektörün 2026 yılı için erken rezervasyon sürecini şimdiden planlaması gerektiğini söyleyerek, "Eğer bu yıl 2024 rakamlarını yakalayabilirsek bunu başarı saymak lazım. Ama 2026'da aynı sıkıntıları yaşamamak için şimdiden önlem almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Ulaşım dünya standartlarında değil"

Hamit Kuk, Antalya Havalimanı'nın fiziksel altyapısının gelişmiş olmasına rağmen giriş-çıkış yollarının yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Muhteşem bir havalimanımız var ama ulaşımı hâlâ dünya standartlarında değil. Haziran ayında yolcular valizlerini beklerken uçaklarını kaçırdı. Giriş çıkışlarda saatlerce bekleyenler oldu" şeklinde konuştu.

Bağlantı yollarının genişletilmesi gerektiğini söyleyen Kuk, bu eksikliklerin yıl sonuna kadar giderilmesi gerektiğini, aksi halde turistlerin ilk seyrinin olumsuz olacağını belirtti.