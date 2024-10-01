Antalya'dan 2024'ün ilk 9 ayında ziyaretçi rekoru!

Antalya bu yıl 9 ayda ağırladığı 14 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı. Kente en çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi.

Antalya'ya en çok ziyaretçi 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya'dan gelirken, Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.