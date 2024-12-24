Antalya'nın hedefi dünya turizminde ilk üçe girmek

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya'nın geçen sene dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerin biri olduğunu ifade etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zoroğlu, "Şu anda da 16 milyon 600 binin üzerindeyiz. Büyük ihtimalle 17 milyonun üzerinde bir ziyaretçi alarak geçen yılın 1 milyon üzerinde bir rakamla 2024'ü kapatacağız. Bu önemli bir başarı. Antalya geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü şehriydi. İstanbul, Londra, Dubai ve Antalya. Altımızda Paris, Hong Kong var. Rakiplerimiz bunlar, emin adımlarla ilerliyoruz."

Turizm harcamalarındaki gelişmelere değindi

Ziyaretçi sayısının yanı sıra turizm harcamalarında da güzel gelişmeler olduğuna dikkati çeken Zoroğlu, "Kasım verilerine göre gecelik kişi başı harcama 107 dolara çıktı. Bu rakam 65 dolarlardan buraya geldi. Geçen yıl da 100 dolar civarındaydı. Bu yıl 107 dolar, tabii hedef daha yukarısı. Antalya bunu hak ediyor." dedi.

"Dünya liginde adım adım ilerliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da Antalya'nın dünya liginde ilk üçe girebilmesinin ulaşılmaz bir hedef olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Antalya, kendini kanıtlamış bir turizm şehri. Kamu ve özel sektörle oluşturulan sinerji, kenti daha üstlere taşıyacaktır. Dünya liginde ilk üç, Antalya için ulaşılmaz bir hedef değil. Rakiplerimize göre en büyük avantajımız, her geçen yıl daha da popüler hale gelen 'her şey dahil' sisteminin kentte yüzde 90 tüm tesislerde uygulanması. Bu bizi daha öne çıkarıyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı bittiğinde bu iki pazardan kaybettiğimiz 3 milyon turist de Antalya'yı tercih edecektir. Dünya liginde adım adım ilerliyoruz."