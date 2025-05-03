Antalya'nın tarihi yürüyüş rotaları yenileniyor

Antalya’nın doğal ve kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen çalışmalar çerçevesinde, Türkiye’nin en önemli yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu’nun yönlendirme altyapısı yenileniyor. Bu doğrultuda, Alacasu/Antik Phaselis bölgesinde gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Phaselis Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Hulusi Şahin, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

710 kilometrelik rotada güvenli ve sistemli takip

Antik Likya Yolu üzerindeki yürüyüş rotalarının yönlendirme sistemlerinin yenilenerek daha güvenli ve sürdürülebilir bir doğa turizmi altyapısı oluşturulacağını ifade eden Vali Şahin, "Önemli bir kısmı Antalya’da yer alan ve 700 kilometrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olan antik Likya Yolu'nun trekking rotalarını yenileme projesi kapsamında, rota üzerindeki tüm yönlendirme işaretlerini yenileyerek daha sistemli ve sağlıklı bir doğa turizmi ve trekking altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Antalya’nın doğa turizmini daha da ileri noktalara taşımak amacıyla, Antalya Valiliği koordinesinde bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu sayede doğasever vatandaşlarımız ve turistlerimiz, uygulama üzerinden Antalya’daki tüm trekking noktalarını görebilecek; böylece hem bölge hakkında bilgi sahibi olacak hem de kaybolma riski durumunda yerleri tespit edilebilecek" dedi.

"Antik kentlerimizde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

"Geleceğe Miras" projesi kapsamında antik kentlerde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Şahin, "Önümüzdeki dört yıl içinde bu alanda çok büyük bir mesafe kat edeceğiz. Bugün başlattığımız bu proje de bu büyük vizyonun önemli bir parçasıdır. Yürütülen çalışmalar neticesinde çok değerli arkeolojik bulgulara ulaşıldı. Bunları da yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu vesileyle, başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, tüm Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarına ve doğasever paydaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Proje, yerel ekonomiye de katkı sunacak"

Türkiye’nin ilk uzun mesafeli yürüyüş rotası olan ve yaklaşık 710 kilometre uzunluğunda Türk Rivierası boyunca uzanan Likya Yolu’nun yönlendirme levhalarının yenilenmesine yönelik projeye; SunExpress Havayolları, Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü ve Kültür Rotaları Derneği de destek veriyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Likya Yolu yürüyüşçüler için daha güvenli, bilgilendirici ve erişilebilir hale gelecek. Ayrıca yürüyüş güzergâhı üzerinde yer alan yerleşim yerlerine de ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacak.