Antik Dönem’den Bizans’a: Yılancı Burnu’nda kesintisiz yaşam izleri

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenlediği Çarşamba Söyleşileri, bu hafta da önemli bir konuyu gündeme taşıdı. Kuşadası'nda bulunan ve tarihî önemi uzun süredir bilinen Yılancı Burnu Höyüğü’nün geçmişi ve taşıdığı arkeolojik değer, söyleşide detaylarıyla ele alındı.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aydın Erön, Yılancı Burnu Höyüğü’nün Antik Dönem’den itibaren kesintisiz bir iskan gördüğünü, ancak bugüne kadar alanda sistemli bir kazı çalışmasının yapılmadığını vurguladı.

Doç. Dr. Erön, “Kuşadası Körfezi'nde yer alan bu yerleşim, Güvercinada Kalesi'nin güneybatısında bulunuyor. Yüzey araştırmalarında Geç Kalkolitik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne kadar uzanan çok sayıda seramik parçası, çatı kiremiti ve yapı kalıntıları tespit ettik. Bu bulgular, bölgenin sanılandan çok daha eski dönemlerden itibaren yerleşim gördüğünü kanıtlıyor” dedi.

Özellikle Arkaik Dönem’e ait mimari izler ve Roma dönemine ait zengin seramik buluntularıyla dikkat çeken höyükte, denize doğru uzanan yarımada şeklindeki yapının etek ve zirve kısımlarında önemli kalıntılar bulundu. Ayrıca, Hellenistik Dönem’den itibaren yerleşimin doğuya kaydığı, Bizans Dönemi'nde de kullanımın devam ettiği tespit edildi.

Söyleşide söz alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise, Yılancı Burnu'nun yalnızca arkeolojik değil, ekolojik açıdan da büyük bir değere sahip olduğuna dikkat çekti. Bölgenin Posidonia oceanica (deniz çayırları) açısından Akdeniz’in en yoğun ve sağlıklı alanlarından biri olduğunu belirten Sürücü, “Burası nesli tehdit altındaki deniz canlıları için de hayati önem taşıyor. Arkeolojik ve doğal değerleri birlikte korunmalı” dedi.

Etkinliğin sonunda Doç. Dr. Aydın Erön’e, katkılarından dolayı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Prof. Dr. Vedat Onar ve arkeolog Levent Kutbay tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi.

EKODOSD’un Çarşamba Söyleşileri, bölgedeki doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamaya devam edecek.