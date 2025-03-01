ATSO: Rusya-Ukrayna ateşkesi Antalya turizmini canlandıracak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ekonomik gelişmeler ve sektörlerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasının Antalya turizmi açısından büyük bir fırsat yaratacağını belirten Hacısüleyman, "Ateşkesin ardından her iki ülkeden Antalya’ya ciddi oranda ziyaretçi artışı bekliyoruz. 2024 yılı turizm sektörü için büyük bir yıl olabilir" dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine gireceğini ve bunun inşaat sektörü açısından yeni iş fırsatları yaratacağını ifade etti.

Almanya’daki siyasi değişimin Türkiye’ye olası etkilerine de değinen Hacısüleyman, Avrupa’daki göçmen politikalarının ekonomik ve sosyal açıdan çeşitli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Göçmenlere mesafeli duran siyasi partilerin güçlenmesinin Türk vatandaşlarını yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

ATSO’nun kadın istihdamına yönelik projelerinden bahseden Hacısüleyman, sanayi ve turizm alanındaki "Kadın Eli" projelerinin ardından hayata geçirilen "Tarımda Kadın Eli Projesi" kapsamında 120 kadına sertifika verildiğini açıkladı. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Genç işsizlik oranlarına da dikkat çeken Hacısüleyman, Türkiye’de genç işsizlik oranının yüzde 16,22 seviyesinde olduğunu belirtti. Meslek liseleri ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan ATSO Başkanı, bu kapsamda "ATSO Mesleki Eğitim Koçluk/Mentorluk Projesi"ni başlattıklarını duyurdu.

Özbekistan ile ticaret hacminin genişlediğine de işaret eden Hacısüleyman, ATSO heyetinin geçtiğimiz günlerde 63 firma ile bir araya gelerek 750’nin üzerinde B2B iş görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Türk firmalarının Özbekistan’da inşaat, turizm ve tekstil sektörlerinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Araç kiralama sektörünün turizme katkısına dikkat çeken ATSO Başkanı, "Turist, kiraladığı araçla şehrin farklı bölgelerini ziyaret ederek ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Bu, Antalya için en makbul turist profillerinden biri" dedi.

Ayrıca, ATSO’nun komitelerin etkinliklerini desteklemek amacıyla 75 bin TL’lik bir bütçe ayırdığını duyuran Hacısüleyman, "Komitelerimizden gelen organizasyon taleplerini karşılamak için bu desteği sunacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda sektör temsilcileri, beklenti ve taleplerini meclis üyeleriyle paylaştı.