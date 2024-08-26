Avrupa turnuvaları bitti doluluklar en az % 80’e çıkar

Hamide HANGÜL

Milyonlarca kişinin ye­rinde izlediğini Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyun­larının etkisi ve Avrupa’nın 3’ün­cü büyük tur operatörü FTI ifla­sıyla özellikle Avrupa’dan gelen turist sayısı beklentilerin altın­da kalsa da turnuvaların ardından yabancı turistte yenden artış bek­leniyor.

Dünyanın gözde turizm şehri İstanbul bu yılın ilk 7 ayın­da 10,4 milyon turiste ev sahipliği yaparken, otel dolulukları yüzde 70’e ulaştı. Avrupa’da turnuvala­rın geride kalmasıyla eylül-ekim­de yeniden hareketlilik bekledik­lerini söyleyen Ottoman Hotels Grup Genel Müdürü Serdar Bal­ta, İstanbul’da otel doluluklarının yüzde 80’e çıkmasını bekledikle­rini açıkladı.

İstanbul, Londra ve Paris’le yarışır

Turizm sektöründeki gelişme­leri, İstanbul turizmini ve otel doluluklarını konuştuğumuz Balta, Türkiye’nin turizmde fi­yat ve hizmet kalitesi açısından cazibe merkezi olduğunun altını çizdi. İstanbul’un sağlık alanın­da da ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Balta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alter­natif turizm için gelen çok sayıda misafir var. Sağlık, diş, göz, es­tetik gibi..

Bununla birlikte Ta­rihi Yarımada kültür turizmin­de önemli bir konuma sahip. Müthiş tesislerimiz var, gast­ronomi turizmi için gelenle­re hitap eden Michelin tav­siyeli restoranlarımız var. O nedenle İstanbul, Londra, Paris gibi her zaman ilk 3-4’te rekabette olabilecek bir şehir. Çünkü dünyanın en güzel şeh­rindeyiz.” İstanbul’da turizm se­zonunun haziran-ağustos ara­sında beklentilerin altında git­tiğine işaret eden Balta, bunda Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortado­ğu’daki gelişmelerin yanı sıra, Av­rupa Futbol Şampiyonası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarının da etkili olduğunu belirtti.

Fiyatlar yüzde 25 artar

İstanbul’da otel doluluklarının yüzde 70’lerde olduğunu ve oda fiyatlarının ortalama 95 Euro’dan başladığına işaret eden Balta, “Eylül-ekim aylarında bu yükse­lecektir, yaklaşık yüzde 25 artış olabilir” dedi. Avrupa’da turnuva­ların sona ermesiyle, talepte ye­niden hareketlilik ve son dakika rezervasyonlarda artış bekledik­lerini söyleyen Balta, şöyle devam etti: “İstanbul’da ağustos ayı, tem­muz ve hazirana göre daha iyi. O aylarda Güney sahilleri revaçta. Turnuvaların sona ermesiyle, ta­lep yeniden hareketlenir. İstan­bul’da eylül ve ekim ayları daha yüksek bir sezondur. Otel dolu­lukları şu anda yüzde 70’ler sevi­yesinde. Son dakika talebiyle otel doluluklarının eylül-ekim döne­minde minimum yüzde 80’lere ulaşmasını bekliyoruz.”

İstanbul’a en fazla gelen yaban­cı ziyaretçilerde Almanya’nın ilk sırada geldiğine işaret eden Balta, “Benim görüşüm, Alman turistin artacağı ve yılı yine birinci kapa­tacağı yönünde. Yani ilk üç sırayı Almanya, Rusya ve İngiltere’nin alacağını düşünüyorum. Antal­ya’da ise Rusya’dan gelen ziyaret­çilerin ipi yine göğüsleyeceğini düşünüyorum” değerlendirme­sinde bulundu. Türkiye’ye gelen yabancı turistin ilk yarıda gecelik kişi başı harcamasında artış gö­rüldüğüne işaret eden Serdar Bal­ta, “Yaklaşık 5 dolarlık artış var, geçen yıla göre. Yılın ilk yarısında gecelik kişi başına harcama 109 dolara yükselmiş durumda” dedi.

Turistin gözdesi kuzu incik ve mutancana

Osmanlı saray mutfağına ait reçetelerden yaklaşık 180 tane­sini, Michelin tavsiye listesinde bulunan MATBAH otel resto­ranlarında dönemsel olarak uy­guladıklarını ve menülerine ek­leyerek turistlere servis ettikle­rini söyleyen Serdar Balta, “En çok beğendikleri yemeklerin başında kuzu incik, 15. yüzyıla ait kavun dolması ve mutanca­na geliyor” dedi. Balta, otel res­toranlarında ağırlıklı Avrupa, Çin, Ortadoğu ve Amerika’dan yabancı turistleri ağırladıkları­nı sözlerine ekledi.

Kirayı yüzde 30 etkiliyor, günlük evler kayda alınmalı

Turizm sektöründe yaşanan sorunlara da değinen Serdar Balta, bunların başında güvenlik açığına ve haksız rekabete neden olan günlük kiralık evlerin geldiğine vurgu yaptı. Balta, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da günübirlik veya merdiven altı diyebileceğimiz yaklaşık 50 bin günlük kiralık ev bulunuyor. Bu konuda yapılan düzenlemeler var, ancak bunların bir an önce denetlenmesi ve kayıt altına alınabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu evler, haksız rekabetten de öte güvenlik endişesine yol açıyor. Ayrıca İstanbul’da kira değerlerini de yüzde 30 etkilediğini düşünüyorum. O nedenle günlük kiralık evler denetlenerek, bir an önce kayıt altına alınmalı.”

Kamu spotuyla ‘turiste davranış’ bilinci oluşmalı

Sektörde meslek yasası ihtiyacına vurgu yapan Serdar Balta, “Otel işletmelerinde tüm misafirlerimizin sorumluluğunu alıyoruz. Mesleki yeterlilik adına bir meslek yasasının çıkması çok önemli. Ayrıca, sektöre hizmet eden taksicilerden esnafa kadar, turiste nasıl davranılması gerektiğini konusunda eğitim olması gerektiğni düşünüyorum. Bu konuda eğitici kamu spotları hazırlanabilir” önerisinde bulundu.