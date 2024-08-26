Avrupa turnuvaları bitti doluluklar en az % 80’e çıkar
Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları sona ererken, turist sayısında da artış bekleniyor. Ottoman Hotels Grup Genel Müdürü Serdar Balta, İstanbul’da otel doluluklarının en az yüzde 80’e çıkmasını beklediklerini, konaklama fiyatlarının ortalama 95 Eurodan başladığını söyledi.
Hamide HANGÜL
Milyonlarca kişinin yerinde izlediğini Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarının etkisi ve Avrupa’nın 3’üncü büyük tur operatörü FTI iflasıyla özellikle Avrupa’dan gelen turist sayısı beklentilerin altında kalsa da turnuvaların ardından yabancı turistte yenden artış bekleniyor.
Dünyanın gözde turizm şehri İstanbul bu yılın ilk 7 ayında 10,4 milyon turiste ev sahipliği yaparken, otel dolulukları yüzde 70’e ulaştı. Avrupa’da turnuvaların geride kalmasıyla eylül-ekimde yeniden hareketlilik beklediklerini söyleyen Ottoman Hotels Grup Genel Müdürü Serdar Balta, İstanbul’da otel doluluklarının yüzde 80’e çıkmasını beklediklerini açıkladı.
İstanbul, Londra ve Paris’le yarışır
Turizm sektöründeki gelişmeleri, İstanbul turizmini ve otel doluluklarını konuştuğumuz Balta, Türkiye’nin turizmde fiyat ve hizmet kalitesi açısından cazibe merkezi olduğunun altını çizdi. İstanbul’un sağlık alanında da ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Balta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alternatif turizm için gelen çok sayıda misafir var. Sağlık, diş, göz, estetik gibi..
Bununla birlikte Tarihi Yarımada kültür turizminde önemli bir konuma sahip. Müthiş tesislerimiz var, gastronomi turizmi için gelenlere hitap eden Michelin tavsiyeli restoranlarımız var. O nedenle İstanbul, Londra, Paris gibi her zaman ilk 3-4’te rekabette olabilecek bir şehir. Çünkü dünyanın en güzel şehrindeyiz.” İstanbul’da turizm sezonunun haziran-ağustos arasında beklentilerin altında gittiğine işaret eden Balta, bunda Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmelerin yanı sıra, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarının da etkili olduğunu belirtti.
Fiyatlar yüzde 25 artar
İstanbul’da otel doluluklarının yüzde 70’lerde olduğunu ve oda fiyatlarının ortalama 95 Euro’dan başladığına işaret eden Balta, “Eylül-ekim aylarında bu yükselecektir, yaklaşık yüzde 25 artış olabilir” dedi. Avrupa’da turnuvaların sona ermesiyle, talepte yeniden hareketlilik ve son dakika rezervasyonlarda artış beklediklerini söyleyen Balta, şöyle devam etti: “İstanbul’da ağustos ayı, temmuz ve hazirana göre daha iyi. O aylarda Güney sahilleri revaçta. Turnuvaların sona ermesiyle, talep yeniden hareketlenir. İstanbul’da eylül ve ekim ayları daha yüksek bir sezondur. Otel dolulukları şu anda yüzde 70’ler seviyesinde. Son dakika talebiyle otel doluluklarının eylül-ekim döneminde minimum yüzde 80’lere ulaşmasını bekliyoruz.”
İstanbul’a en fazla gelen yabancı ziyaretçilerde Almanya’nın ilk sırada geldiğine işaret eden Balta, “Benim görüşüm, Alman turistin artacağı ve yılı yine birinci kapatacağı yönünde. Yani ilk üç sırayı Almanya, Rusya ve İngiltere’nin alacağını düşünüyorum. Antalya’da ise Rusya’dan gelen ziyaretçilerin ipi yine göğüsleyeceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’ye gelen yabancı turistin ilk yarıda gecelik kişi başı harcamasında artış görüldüğüne işaret eden Serdar Balta, “Yaklaşık 5 dolarlık artış var, geçen yıla göre. Yılın ilk yarısında gecelik kişi başına harcama 109 dolara yükselmiş durumda” dedi.
Turistin gözdesi kuzu incik ve mutancana
Osmanlı saray mutfağına ait reçetelerden yaklaşık 180 tanesini, Michelin tavsiye listesinde bulunan MATBAH otel restoranlarında dönemsel olarak uyguladıklarını ve menülerine ekleyerek turistlere servis ettiklerini söyleyen Serdar Balta, “En çok beğendikleri yemeklerin başında kuzu incik, 15. yüzyıla ait kavun dolması ve mutancana geliyor” dedi. Balta, otel restoranlarında ağırlıklı Avrupa, Çin, Ortadoğu ve Amerika’dan yabancı turistleri ağırladıklarını sözlerine ekledi.
Kirayı yüzde 30 etkiliyor, günlük evler kayda alınmalı
Turizm sektöründe yaşanan sorunlara da değinen Serdar Balta, bunların başında güvenlik açığına ve haksız rekabete neden olan günlük kiralık evlerin geldiğine vurgu yaptı. Balta, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da günübirlik veya merdiven altı diyebileceğimiz yaklaşık 50 bin günlük kiralık ev bulunuyor. Bu konuda yapılan düzenlemeler var, ancak bunların bir an önce denetlenmesi ve kayıt altına alınabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu evler, haksız rekabetten de öte güvenlik endişesine yol açıyor. Ayrıca İstanbul’da kira değerlerini de yüzde 30 etkilediğini düşünüyorum. O nedenle günlük kiralık evler denetlenerek, bir an önce kayıt altına alınmalı.”
Kamu spotuyla ‘turiste davranış’ bilinci oluşmalı
Sektörde meslek yasası ihtiyacına vurgu yapan Serdar Balta, “Otel işletmelerinde tüm misafirlerimizin sorumluluğunu alıyoruz. Mesleki yeterlilik adına bir meslek yasasının çıkması çok önemli. Ayrıca, sektöre hizmet eden taksicilerden esnafa kadar, turiste nasıl davranılması gerektiğini konusunda eğitim olması gerektiğni düşünüyorum. Bu konuda eğitici kamu spotları hazırlanabilir” önerisinde bulundu.